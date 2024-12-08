Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоколад для кожи: как сделать обертывание своими руками
8 важных вещей для путешествий, которые сделают поездку комфортной
Лучшая альтернатива сырникам: этот рецепт перевернет ваш утренний ритуал
Виноград и изюм — смертельная угроза для вашей собаки
Три цвета, которые никогда не выходят из моды и добавят вашему образу лоска
Почему усадьба в Великом Устюге Деда Мороза оказалась в центре скандала
Арестович*: скверный конец Зеленского после хамства в адрес Трампа обеспечен
Выбор устойчивых сортов болгарского перца является ключевым фактором для успешного огородничества в неблагоприятных климатических условиях.
Новогодний стол 2025: что исключить, чтобы задобрить символ года

Скандал в автопроме: куда исчезают итальянские заводы

2:25
Авто

Бывший президент FIAT, Ferrari и Maserati Лука Кордеро ди Монтедземоло, выразил глубокую обеспокоенность текущей ситуацией в Stellantis, особенно после недавней отставки генерального директора Карлоса Тавареса. Он отметил, что еще в 2022 году предупреждал об исчезновении итальянского автопрома, за исключением Ferrari, но его слова остались без внимания со стороны профсоюзов, правительства и оппозиции.

Luca Cordero di Montezemolo
Фото: commons.wikimedia.org by MEDEF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Luca Cordero di Montezemolo

Монтедземоло также напомнил о кредите в 6,3 миллиарда евро, предоставленном FCA во время второго правления Конте, незадолго до слияния с Peugeot. По его словам, эти средства, предназначенные для сохранения рабочих мест, были использованы для выплаты 5 миллиардов евро дивидендов акционерам, что противоречило изначальным обязательствам.

Критике подверглось и решение о производстве Fiat 600 в Польше, в то время как завод Мирафиори простаивал, а рабочие находились в вынужденных отпусках. Монтедземоло выразил недоумение, почему председатель совета директоров Stellantis Джон Элканн, не воспрепятствовал этому решению.

Особое беспокойство вызвало письмо, в котором итальянским поставщикам предлагалось инвестировать в Марокко, подчеркивая преимущества этой страны для автомобильной промышленности. Монтедземоло напомнил, что Италия является одним из ведущих производителей автокомпонентов, с компаниями, такими как Brembo, Pirelli и Marelli, а также более чем двумя тысячами малых и средних предприятий, поставляющих продукцию не только для отечественных, но и для зарубежных автопроизводителей.

Он также выразил разочарование тем, что Элканн отказался выступить в парламенте, учитывая значительную поддержку, оказанную группе со стороны политиков. Говоря о деятельности Тавареса, Монтедземоло отметил, что бывший генеральный директор обеспечил акционерам, включая семью Аньелли-Элканн, более 23 миллиардов евро прибыли за четыре года, действуя в их интересах, а не в интересах Италии.

В завершение Монтедземоло задался вопросом, почему Элканн никогда не брал на себя роль лидера, ежедневно управляя компанией, и позволил Таваресу действовать самостоятельно.

Уточнения

Лу́ка Корде́ро ди Монтедзе́моло (итал. Luca Cordero di Montezemolo) (род. 31 августа 1947 года, Болонья, Италия) — президент и председатель совета директоров Ferrari. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Популярное
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.

10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Новогодний стол 2025: что исключить, чтобы задобрить символ года
20 млрд долларов за счёт замороженных активов России — Украина подписала кредитное соглашение на 40 лет
Почему ваша кожа не станет лучше от воды и двойного очищения
Голос кашалота помогает улучшить гидролокацию и связь
Замените картофель в борще: удивительный результат гарантирован
Необычные способы бесплатных авиапутешествий — пассажиры зайцами пробираются на самолёты по всему миру
Тату-румяна: инновационный тренд в мире красоты, который мы увидим в 2025 году
Скандал в автопроме: куда исчезают итальянские заводы
Минус 7 см в талии за полгода: эти два питательных вещества помогут похудеть быстро
Питомец не любит запах лимона, или как отучить кошку от мебели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.