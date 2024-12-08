Скандал в автопроме: куда исчезают итальянские заводы

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Бывший президент FIAT, Ferrari и Maserati Лука Кордеро ди Монтедземоло, выразил глубокую обеспокоенность текущей ситуацией в Stellantis, особенно после недавней отставки генерального директора Карлоса Тавареса. Он отметил, что еще в 2022 году предупреждал об исчезновении итальянского автопрома, за исключением Ferrari, но его слова остались без внимания со стороны профсоюзов, правительства и оппозиции.

Фото: commons.wikimedia.org by MEDEF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Luca Cordero di Montezemolo

Монтедземоло также напомнил о кредите в 6,3 миллиарда евро, предоставленном FCA во время второго правления Конте, незадолго до слияния с Peugeot. По его словам, эти средства, предназначенные для сохранения рабочих мест, были использованы для выплаты 5 миллиардов евро дивидендов акционерам, что противоречило изначальным обязательствам.

Критике подверглось и решение о производстве Fiat 600 в Польше, в то время как завод Мирафиори простаивал, а рабочие находились в вынужденных отпусках. Монтедземоло выразил недоумение, почему председатель совета директоров Stellantis Джон Элканн, не воспрепятствовал этому решению.

Особое беспокойство вызвало письмо, в котором итальянским поставщикам предлагалось инвестировать в Марокко, подчеркивая преимущества этой страны для автомобильной промышленности. Монтедземоло напомнил, что Италия является одним из ведущих производителей автокомпонентов, с компаниями, такими как Brembo, Pirelli и Marelli, а также более чем двумя тысячами малых и средних предприятий, поставляющих продукцию не только для отечественных, но и для зарубежных автопроизводителей.

Он также выразил разочарование тем, что Элканн отказался выступить в парламенте, учитывая значительную поддержку, оказанную группе со стороны политиков. Говоря о деятельности Тавареса, Монтедземоло отметил, что бывший генеральный директор обеспечил акционерам, включая семью Аньелли-Элканн, более 23 миллиардов евро прибыли за четыре года, действуя в их интересах, а не в интересах Италии.

В завершение Монтедземоло задался вопросом, почему Элканн никогда не брал на себя роль лидера, ежедневно управляя компанией, и позволил Таваресу действовать самостоятельно.

Уточнения

Лу́ка Корде́ро ди Монтедзе́моло (итал. Luca Cordero di Montezemolo) (род. 31 августа 1947 года, Болонья, Италия) — президент и председатель совета директоров Ferrari.

