Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт
Вырастить картофель там, где это кажется невозможным
Доходы Автодора составят более 1 трлн рублей от сборов за проезд по трассам
Яркие перцы: как вырастить красоту и урожай в одном кусте
Два года жизни в чашке кофе: сколько пить для эффекта
Забудьте о мышах: проверенные способы защиты дома
Продюсер Дворцов рассказал, за какую сумму Альбина Джанабаева согласна выступить в России
Поставки газа из России в Австрию возобновились через словацкую SPP
Простой лайфхак, чтобы побороть стресс

Компактные автомобили с низким уровнем безопасности

Какие автомобили считаются самыми небезопасными
1:36
Авто

При выборе нового автомобиля уровень безопасности играет ключевую роль. Каждый будущий автовладелец хочет быть уверенным, что машина защитит его и пассажиров даже в случае аварии, а повреждения транспортного средства будут минимальными. Однако не все автомобили соответствуют этим ожиданиям.

Fiat 500
Фото: Wikipedia by Spielvogel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Fiat 500

Проблемы безопасности компактных автомобилей

Современные технологии сделали машины значительно безопаснее, чем несколько десятилетий назад. Тем не менее, некоторые модели всё ещё демонстрируют низкие результаты в краш-тестах. Например, компактный Ford Ka, произведённый в Индии, и ретростильный Fiat 500 оказались не лучшими по показателям защиты.

Компактные автомобили чаще подвергаются критике из-за небольших зон сминаемости, которые уменьшают их способность поглощать энергию удара. В результате при ДТП они представляют большую опасность для водителя и пассажиров.

Важность использования ремней безопасности

Независимо от марки машины, риск для пассажиров резко возрастает, если не используются ремни безопасности. Даже в автомобилях с самыми высокими показателями защиты отказ от этой меры существенно увеличивает вероятность серьёзных травм.

Итог

При выборе автомобиля важно учитывать не только его размеры и результаты краш-тестов, но и соблюдать базовые меры безопасности, такие как использование ремней. Без этого любые технологические достижения теряют свою эффективность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты
Наука и техника
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты Аудио 
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Последние материалы
Яркие перцы: как вырастить красоту и урожай в одном кусте
Два года жизни в чашке кофе: сколько пить для эффекта
Забудьте о мышах: проверенные способы защиты дома
Какие автомобили считаются самыми небезопасными
Продюсер Дворцов рассказал, за какую сумму Альбина Джанабаева согласна выступить в России
Поставки газа из России в Австрию возобновились через словацкую SPP
Простой лайфхак, чтобы побороть стресс
После 50 лет можно избавиться от живота: пошаговая инструкция
Чем опасны поцарапанные антипригарные сковороды
Зола в огороде: спасение или угроза для моркови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.