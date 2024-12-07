Погнали — сегодня бы далеко не уехали на таком авто

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Представьте семью, которая каждые выходные выезжает летом на пикник. В 60-е годы прошлого века это было достаточно распространенным времяпровождением во многих странах Европы и Советском Союзе.

Фото: АвТОгус is licensed under Free More info Fiat 500

Все в семье в восторге, потому что впереди — маленькое приключение!

В Fiat 500, конечно, сидит итальянская семья. На крыше авто — настоящая гора вещей: корзина с едой, коврики для пикника, мячи, детский автомобиль и много еще чего такого, что понадобилось бы владельцам в пути. Кстати, про домашних питомцев тоже не забывали — с собой в клетке.

"Классический багажник" тех лет! Только наверху. Надежный и вместительный, с которым они уже не раз ездили на дачу. Все вещи аккуратно привязывали, чтобы ничего не потерялось по дороге. И, конечно же, не забывали взять с собой хорошее настроение! Какие были времена! Можно только позавидовать.

Трехдверная машина была довольно компактной, длиной менее 3 метров, что в старинных итальянских городах могло оказаться даже преимуществом. Ширина и высота составляли чуть больше 1,3 метра, а вес в пустом состоянии не превышал полтонны. Внутри могли разместиться два взрослых спереди и двое детей сзади. Двухцилиндровый двигатель объемом 479 см³ развивал всего 13 лошадиных сил, а коробка передач была без синхронизаторов. Чтобы снизить стоимость автомобиля, экономили на всем, что возможно: у модели 500 было всего три переключателя — для подсветки спидометра, наружных фонарей и стеклоочистителей. На ранних версиях даже не было указателя уровня топлива — лишь позже добавили лампочку, которая загоралось при уровне бензина ниже пяти литров.

Сегодня на таком авто с таким "снаряжением" можно сразу угодить на штрафстоянку. И самый первый блюститель порядка на автотрассе будет вашим.

Уточнения

FIAT — итальянская компания — производитель автомобилей. В 2021 году, после слияния с французской Groupe PSA, сформировалась корпорация Stellantis.



