Рейтинг самых популярных цветов автомобилей

Популярность цвета автомобиля играет важную роль при выборе транспортного средства, ведь он не только отражает вкус владельца, но и может влиять на ликвидность машины на вторичном рынке. Исследование, проведённое на основе анализа характеристик более 380 тысяч автомобилей, позволило выявить самые востребованные цвета среди автолюбителей.
Топ-10 самых популярных цветов автомобилей:
Белый цвет лидирует благодаря своей универсальности, за ним следуют спокойные оттенки, такие как серый и чёрный. Более яркие цвета, такие как красный и оранжевый, выбирают реже, а зелёный и голубой оказались в самом низу рейтинга.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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