Рейтинг самых популярных цветов автомобилей

Какие цвета машин выбирают чаще всего

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Популярность цвета автомобиля играет важную роль при выборе транспортного средства, ведь он не только отражает вкус владельца, но и может влиять на ликвидность машины на вторичном рынке. Исследование, проведённое на основе анализа характеристик более 380 тысяч автомобилей, позволило выявить самые востребованные цвета среди автолюбителей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Polestar 4

Топ-10 самых популярных цветов автомобилей:

Белый — абсолютный лидер с долей 26%. Универсальность и практичность делают этот цвет самым востребованным. Серый — второй по популярности оттенок занимает 20% рынка. Чёрный — завершает тройку лидеров с показателем 17,8%. Синий — 10,6% автомобилей окрашены в этот элегантный цвет. Серебристый — популярный выбор для 7,9% владельцев машин. Красный — занимает шестую позицию с долей 4,8%. Зелёный — выбор 1,8% автолюбителей. Бежевый — немного уступает, с результатом 1,5%. Оранжевый — 1,3% автомобилей имеют этот яркий оттенок. Голубой — замыкает десятку с долей 0,8%.

Итог

Белый цвет лидирует благодаря своей универсальности, за ним следуют спокойные оттенки, такие как серый и чёрный. Более яркие цвета, такие как красный и оранжевый, выбирают реже, а зелёный и голубой оказались в самом низу рейтинга.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

