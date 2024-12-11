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Самые ненадёжные автомобили на вторичном рынке

Рейтинг самых проблемных автомобилей с пробегом
1:44
Авто

Многие автолюбители предпочитают покупать автомобили на вторичном рынке, находя в этом способе как удобство, так и финансовую выгоду. Однако не все подержанные автомобили одинаково надёжны — некоторые модели могут доставить владельцам серьёзные проблемы.

All-New Range Rover Sport
Фото: flickr. com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
All-New Range Rover Sport

Рейтинг ненадёжных авто с пробегом:

  1. Nissan Qashqai. Этот популярный кроссовер попал в список из-за проблем с двигателями 1.6 HR16DE и 2.0 MR20DE, где нередко встречается залегание колец. Также владельцы жалуются на слабую подвеску и проблемы с ветровым стеклом.
  2. Chevrolet Spark. Малолитражка демонстрирует повышенный расход масла, что делает её не лучшим выбором на вторичном рынке.
  3. Renault Logan. Хотя это бюджетное авто остаётся популярным, частые поломки привода газораспределительного механизма вызывают немало нареканий.
  4. Mazda RX-8. Спортивный автомобиль отличается высокой вероятностью выхода двигателя из строя после пробега всего около 100 тысяч километров.
  5. Citroën C5. Среднеразмерный седан имеет проблемы с автоматической коробкой передач, что создаёт значительные трудности для владельцев.
  6. Land Rover Range Rover Sport. Закрывает рейтинг премиальный внедорожник, у которого владельцы часто отмечают неисправности электронной системы.

Итог

Выбор автомобиля с пробегом требует внимательного подхода. Знание слабых мест популярных моделей поможет избежать неприятных сюрпризов и лишних затрат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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