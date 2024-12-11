Рейтинг самых безопасных автомобилей текущего года

Самые безопасные машины для водителей и пассажиров

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Уровень безопасности — один из ключевых факторов, по которому оценивается качество автомобиля. Производители стремятся защитить не только водителя, но и пассажиров, особенно тех, кто находится на заднем сиденье. Однако не все автомобили обеспечивают одинаковый уровень надёжности для всех пассажиров.

Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ подушки безопасности автомобиля

Недавние исследования показали, какие машины максимально защищают своих владельцев и пассажиров. При оценке учитывались такие параметры, как эффективность ремней безопасности, подушек, детских кресел и других систем.

Лидеры среди автомобилей текущего года

Первое место в рейтинге безопасности занял минивэн Toyota Sienna, который обеспечил высокий уровень защиты для всех, находящихся в салоне. На втором месте оказался компактный кроссовер Nissan Rogue, а третью строчку занял среднеразмерный Ford Bronco Sport.

Среди автомобилей бизнес-класса хуже всего проявил себя Genesis G80, не оправдавший ожидания по безопасности пассажиров.

Прогнозы для следующего года

Среди моделей следующего года лидером безопасности стал полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder. В тройке лучших также оказались компактные автомобили Honda Civic и Mitsubishi Outlander, продемонстрировавшие отличные показатели защиты пассажиров.

Эти данные дают возможность покупателям ориентироваться на машины, которые действительно заботятся о безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

