Советы для ухода за автомобилем с пробегом

Что поможет вашему авто прослужить дольше

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль — это сложный механизм, срок службы которого со временем неизбежно сокращается. Особенно подвержены износу ключевые детали, такие как двигатель. Однако даже для машины с солидным возрастом есть способы продлить эксплуатацию, если придерживаться нескольких важных правил.

Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ девушка за рулем

Планируйте маршрут

Ежедневное планирование маршрута поможет избежать лишней нагрузки на автомобиль. Старайтесь минимизировать поездки по дорогам с плохим покрытием — это защитит подвеску и другие элементы автомобиля от преждевременного износа.

Регулярно используйте кондиционер

Существует мнение, что частое использование кондиционера увеличивает расход топлива, и это правда. Но полностью избегать его включения не стоит. Редкое использование кондиционера может привести к поломке системы охлаждения и утечке жидкости. В итоге затраты на ремонт и топливо окажутся выше, чем если бы устройство работало регулярно.

Тормозите двигателем

Для снижения скорости важно использовать двигатель, а не переходить на пониженную передачу. Этот способ торможения бережёт трансмиссию и уменьшает вероятность её поломки. Игнорирование этого правила может привести к дорогостоящей замене механизма. Эти простые действия помогут увеличить срок службы автомобиля и снизить вероятность серьёзных поломок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

