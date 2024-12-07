Объёмы производства отечественного бренда Xcite снижаются

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Российский автомобильный бренд Xcite в декабре на "Автозаводе Санкт-Петербург" (ранее завод Nissan) выпустит свою 20-тысячную машину.

Фото: XCite is licensed under Free More info Xcite

Об этом сообщает Фонтанка.ру с ссылкой на директора завода Ивана Миронова.

Ранее власти города озвучили планы по производству 25 тысяч автомобилей на "Автозаводе Санкт-Петербург", но из-за снижения спроса на автомобили, вызванного ростом цен и увеличением утилизационного сбора, компании пришлось пересмотреть свои планы.

Что касается перспектив на 2025 год, Миронов отметил, что они еще не утверждены и будут зависеть от объёмов продаж. В то же время мощность завода составляет 60 тысяч автомобилей в год.

Уточнения

Xcite X-Cross 7 — кроссовер, выпускаемый с 2024 года суббрендом Xcite компании Lada.



