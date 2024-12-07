Как удары и повреждения влияют на шины

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Резкий удар шины о выступающий предмет может привести к образованию вздутия на боковине.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замена шин

"В результате повреждаются нити текстильного корда (каркаса шины), что может проявляться в виде разрыва или растяжения. Под действием внутреннего давления в шине формируется вздутие на боковине", — поясняют в компании Ikon Tyres. Хотя шина в таком состоянии может сохранять давление, ездить на ней крайне опасно, и её необходимо заменить.

Не менее опасны расслоения в конструкции шины. Покрышка состоит из различных элементов: протекторной ленты, нейлонового бандажа, брекерной ленты, текстильного корда, гермослоя, бортовых колец и боковины, соединённых между собой. При серьёзном ударе нарушается целостность конструкции — на протекторе могут появляться вздутия и другие аномалии.

Различные механические повреждения, в результате которых становятся видны все слои шины, также представляют серьёзную опасность. Под воздействием грязи, воды и реагентов, попадающих на повреждённый участок, происходит быстрое разрушение автопокрышки. В этом состоянии её использование строго запрещено, сообщает Quto.

Уточнения

Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.

