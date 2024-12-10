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Признаки, что машину пора продавать

Как узнать, что автомобиль пора продавать
1:19
Авто

Каждый автовладелец рано или поздно задумывается о продаже своей машины. Если откладывать этот момент слишком долго, транспортное средство неизбежно устареет — как морально, так и технически, а его стоимость заметно снизится.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Однако не стоит торопиться. Постоянная смена автомобилей — удовольствие не из лёгких. Чтобы определить оптимальное время для продажи, стоит обратить внимание на несколько ключевых признаков:

  • участившиеся мелкие поломки;
  • коррозия на элементах подвески;
  • заметное увеличение расхода топлива.

Если такие проблемы стали регулярными, есть смысл задуматься о продаже.

Также важно учитывать срок эксплуатации. Обычно машина начинает терять актуальность через 3-5 лет после покупки. Для качественных иномарок этот период увеличивается до 5-7 лет. Но нужно помнить, что после этого времени стоимость автомобиля начинает резко снижаться.

Интересно, что спустя пять лет снижение цены замедляется, особенно если пробег машины остаётся в пределах 110 тысяч километров. В этом случае можно продать авто почти за ту же сумму, что была при покупке, потеряв всего около 5% стоимости.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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