В России ритейл пополняет автопарк новыми грузовиками

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X5 Group — торговая компания, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик", "Около" и др., планирует закупить 7000 китайских грузовиков Howo и Sitrak.

Фото: Sitrak is licensed under Free More info Sitrak C7H

В течение ближайших трех лет автопарк ритейлера пополнится автомобилями с грузоподъемностью от 9 до 28 тонн: план поставок включает 7000 единиц техники, сообщает Quto.

Также в заказ войдут модели, работающие на альтернативных видах топлива. Кроме того, партнеры, включая компанию "Автофургон", занимаются разработкой идеального грузовика для нужд ритейла.

Российское представительство "Синотрак Рус" отвечает за продажи седельных тягачей, самосвалов и другого грузового транспорта под марками премиального Sitrak и среднего ценового сегмента Howo.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года грузовик Sitrak C7H стал абсолютным лидером продаж среди грузовых автомобилей как российских, так и зарубежных брендов. В России более трехсот салонов предлагают "Ситраки" и "Хово".

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.



