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Тайские гонки на мотоблоках привлекают всё больше зрителей

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В Таиланде, в районах, где развито сельское хозяйство, появились любительские гонки на мотоблоках

Гонки на мотоблоках
Фото: thedrive by YouTube/CB Media is licensed under Free More info
Гонки на мотоблоках

Как сообщает CB Media на YouTube, тайские фермеры гоняют на своих "мотоколесницах" со всеми вытекающими отсюда острыми ощущениями. Участники соревнований имеют защитное снаряжением — шлемы и щитки на коленях.

В целом, это отличное шоу для зрителей. Бугристая грунтовая трасса держит и участников, и зрителей в напряжении. Ярко раскрашенные "мотоколесницы" дополняют зрелище.

В видео они называются "тракторами для риса", но местные жители называют "иконги". По данным Фонда Таиланда, мотоблоки используются постоянно для различных сельскохозяйственных работ. 

Уточнения

Мотоблок — универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси, разновидность малогабаритного трактора.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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