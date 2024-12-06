Тайские гонки на мотоблоках привлекают всё больше зрителей

В Таиланде, в районах, где развито сельское хозяйство, появились любительские гонки на мотоблоках
Как сообщает CB Media на YouTube, тайские фермеры гоняют на своих "мотоколесницах" со всеми вытекающими отсюда острыми ощущениями. Участники соревнований имеют защитное снаряжением — шлемы и щитки на коленях.
В целом, это отличное шоу для зрителей. Бугристая грунтовая трасса держит и участников, и зрителей в напряжении. Ярко раскрашенные "мотоколесницы" дополняют зрелище.
В видео они называются "тракторами для риса", но местные жители называют "иконги". По данным Фонда Таиланда, мотоблоки используются постоянно для различных сельскохозяйственных работ.
Мотоблок — универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси, разновидность малогабаритного трактора.
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