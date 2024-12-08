Чего нельзя делать с автомобилем зимой: советы, которые спасут вашу машину

Эксплуатация автомобиля зимой становится серьёзным испытанием из-за плохого состояния дорог, реагентов и перепадов температуры. В таких условиях водителям нужно уделять больше внимания своему транспортному средству, чтобы избежать ошибок, которые могут нанести вред машине. Портал njcar.ru составил список действий, которых стоит избегать зимой.
1. Неправильная мойка автомобиля
Многие водители зимой активно моют свои автомобили, но часто делают это неправильно. После мойки кузов нужно тщательно высушить, а резиновые уплотнители обработать силиконовым средством. В противном случае резина может примерзнуть к металлу, что приведёт к её повреждению при открытии дверей. Кроме того, мыть автомобиль сразу после длительного пребывания на морозе нельзя. Тёплая вода и пар могут повредить лакокрасочное покрытие и стёкла.
2. Почти пустой топливный бак
Не оставляйте автомобиль с почти пустым баком в холодное время года. В баке образуется конденсат, который при низкой температуре превращается в лёд. Это создаёт проблемы для топливного насоса и ухудшает качество топлива. Держите бак заполненным минимум на треть.
3. Неэффективная стоянка в закрытом помещении
Гараж или паркинг могут быть комфортными для автомобиля зимой, но при недостаточной вентиляции это чревато проблемами. Влага, смешанная с реагентами или солью, при положительной температуре ускоряет коррозию кузова. Если паркинг не вентилируется должным образом, лучше ставить машину на улице.
4. Резкие перепады температуры
Внезапные снегопады, ледяные дожди и другие сюрпризы погоды требуют от водителей повышенного внимания. Избегайте оставлять автомобиль на морозе без предварительного прогрева или длительного пребывания в условиях экстремального холода.
Следуя этим рекомендациям, можно избежать лишних поломок и сохранить автомобиль в хорошем состоянии на протяжении всей зимы.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.