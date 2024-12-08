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Чего нельзя делать с автомобилем зимой: советы, которые спасут вашу машину

2:14
Авто

Эксплуатация автомобиля зимой становится серьёзным испытанием из-за плохого состояния дорог, реагентов и перепадов температуры. В таких условиях водителям нужно уделять больше внимания своему транспортному средству, чтобы избежать ошибок, которые могут нанести вред машине. Портал njcar.ru составил список действий, которых стоит избегать зимой.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

1. Неправильная мойка автомобиля

Многие водители зимой активно моют свои автомобили, но часто делают это неправильно. После мойки кузов нужно тщательно высушить, а резиновые уплотнители обработать силиконовым средством. В противном случае резина может примерзнуть к металлу, что приведёт к её повреждению при открытии дверей. Кроме того, мыть автомобиль сразу после длительного пребывания на морозе нельзя. Тёплая вода и пар могут повредить лакокрасочное покрытие и стёкла.

2. Почти пустой топливный бак

Не оставляйте автомобиль с почти пустым баком в холодное время года. В баке образуется конденсат, который при низкой температуре превращается в лёд. Это создаёт проблемы для топливного насоса и ухудшает качество топлива. Держите бак заполненным минимум на треть.

3. Неэффективная стоянка в закрытом помещении

Гараж или паркинг могут быть комфортными для автомобиля зимой, но при недостаточной вентиляции это чревато проблемами. Влага, смешанная с реагентами или солью, при положительной температуре ускоряет коррозию кузова. Если паркинг не вентилируется должным образом, лучше ставить машину на улице.

4. Резкие перепады температуры

Внезапные снегопады, ледяные дожди и другие сюрпризы погоды требуют от водителей повышенного внимания. Избегайте оставлять автомобиль на морозе без предварительного прогрева или длительного пребывания в условиях экстремального холода.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать лишних поломок и сохранить автомобиль в хорошем состоянии на протяжении всей зимы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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