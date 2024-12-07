Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Вот как вернуть деревянному полу идеальный вид за 5 минут!
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему уборка сада осенью — большая ошибка
Citroen Aircross получил ноль звёзд за безопасность
Учёные выяснили, сколько должна длиться тренировка на велотренажёре, чтобы принести пользу для здоровья
Как уберечь собаку от химикатов на дорогах зимой
Клава Кока рассказала о странном поведении своего бывшего парня
Почему стоит сажать лук на бобовых участках: 5 важных причин

Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии

1:49
Авто

Многие водители зимой допускают одну из ключевых ошибок при запуске двигателя: сразу после вставки ключа в замок зажигания они моментально включают стартер. Эксперты портала njcar. ru объяснили, почему такой подход может привести к серьёзным последствиям, особенно после долгой стоянки в холодную погоду.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Почему важна пауза перед запуском двигателя

После включения зажигания компьютер автомобиля начинает анализировать данные от всех систем и датчиков, чтобы выбрать оптимальный алгоритм подачи топлива. Этот процесс занимает всего несколько секунд, но если не дать системе завершить анализ, двигатель будет работать по "усреднённому" алгоритму. В результате:

Топливная смесь сгорает неполно, что увеличивает нагрузку на каталитический нейтрализатор.

Ускоряется износ катализатора, который является одним из самых дорогостоящих компонентов автомобиля.

Как избежать проблемы

Просто подождите 3-5 секунд после включения зажигания перед тем, как запустить двигатель. Эта простая привычка поможет значительно продлить срок службы катализатора.

Негативные последствия "неправильного" сгорания топлива

Неполное сгорание приводит к образованию нагара, который может стать причиной серьёзных повреждений двигателя. Это особенно актуально для автомобилей с дизельным мотором. В таких системах неправильное сгорание тяжёлого топлива ускоряет загрязнение фильтров выхлопной системы, создавая дополнительные риски поломки.

Эксперты подчёркивают, что соблюдение этих простых правил поможет не только продлить срок службы катализатора, но и избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Военные новости
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
В США дали оценку новой стране-покупателю китайских истребителей J-35
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Почему уборка сада осенью — большая ошибка
Citroen Aircross получил ноль звёзд за безопасность
Учёные выяснили, сколько должна длиться тренировка на велотренажёре, чтобы принести пользу для здоровья
Как уберечь собаку от химикатов на дорогах зимой
Клава Кока рассказала о странном поведении своего бывшего парня
8 декабря: Алые паруса, война с Японией и ликвидация ракет
Почему стоит сажать лук на бобовых участках: 5 важных причин
Как сделать картофельное пюре ароматным и лёгким: секрет из Италии
Весенние советы садоводам: как овсянка улучшает структуру почвы
Туристу из Ирландии грозит тюремный срок в ОАЭ из-за эмодзи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.