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Кто устраивает расправу над камерами контроля скорости

0:49
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Согласно данным, опубликованным CityNews, камера контроля скорости на Парксайд-драйв является самой доходной в г. Торонто (Канада).

Камера контроля скорости в Канаде
Фото: www.drive2.ru by @safeparkside is licensed under Free More info
Камера контроля скорости в Канаде

С момента её установки было зафиксировано 63 000 нарушителей скоростного режима, что привело к штрафам на сумму 6,8 млн канадских долларов.

Действующее ограничение по скорости на Парксайд-драйв, рядом с парком, составляет 40 км/ч.

Именно поэтому некоторые водители в Торонто не слишком довольны городскими камерами контроля скорости в этом районе.

Кто-то проявил "общественную" активность — срезал камеру через 24 часа после её установки. Ранее также камеру "ликвидировали во благо" автовладельцам.

 

 

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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