Кто устраивает расправу над камерами контроля скорости

Согласно данным, опубликованным CityNews, камера контроля скорости на Парксайд-драйв является самой доходной в г. Торонто (Канада).
С момента её установки было зафиксировано 63 000 нарушителей скоростного режима, что привело к штрафам на сумму 6,8 млн канадских долларов.
Действующее ограничение по скорости на Парксайд-драйв, рядом с парком, составляет 40 км/ч.
Именно поэтому некоторые водители в Торонто не слишком довольны городскими камерами контроля скорости в этом районе.
Кто-то проявил "общественную" активность — срезал камеру через 24 часа после её установки. Ранее также камеру "ликвидировали во благо" автовладельцам.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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