Dongfeng Mage 2024 появился в Беларуси

Почему Dongfeng Mage 2024 — это выгодный выбор

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Новый Dongfeng Mage 2024 появился на рынке Беларуси: кроссовер с мощным двигателем и премиальным оснащением по цене топовой Lada Vesta.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Dongfeng Mage

Презентация модели

В сентябре 2024 года в Беларуси дебютировал кроссовер Dongfeng Mage, который занял промежуточное место между классами SUV-C и SUV-D. Автомобиль отличается просторным салоном, богатым оснащением и доступной ценой, что делает его интересным выбором в своём сегменте.

Характеристики и динамика

Кроссовер оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л. с., созданным на базе технологий Honda Accord. С 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением машина разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды. Средний расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км, а максимальная скорость — 190 км/ч.

Уровень оснащения

Dongfeng Mage предлагает широкий спектр оборудования:

панорамная крыша,

кожаная отделка салона,

13-дюймовый экран мультимедиа,

климат-контроль,

современные системы безопасности и помощи водителю.

Цена и конкуренты

Стоимость Dongfeng Mage в Беларуси составляет 77 800 белорусских рублей (примерно 2,33 млн рублей). Для сравнения, максимальная комплектация Lada Vesta в России стоит около 1,96 млн рублей. Однако Mage превосходит по мощности двигателя и качеству оснащения, что делает его выгодным предложением для покупателей, которые ценят сочетание комфорта и производительности.

Вывод

Dongfeng Mage 2024 — это сбалансированное предложение в сегменте кроссоверов, способное привлечь внимание покупателей современным дизайном, мощным мотором и расширенным функционалом. Его выход на рынок Беларуси добавляет разнообразия в категории автомобилей средней ценовой категории.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

