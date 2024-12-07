Рискованная сделка: как не стать жертвой перекупщиков

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При покупке подержанного автомобиля многие предпочитают обращаться напрямую к владельцам, полагая, что те смогут честно рассказать об истории машины, её особенностях и недостатках. Однако существует риск наткнуться на перекупщика, который искусно выдаёт себя за собственника, чтобы вызвать доверие и продать автомобиль с выгодой для себя. Портал njcar. ru раскрыл 7 способов, как распознать перекупщика и избежать проблем.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Почему стоит остерегаться перекупщиков

Перекупщики — это настоящие мастера манипуляций. Они покупают автомобили с большими пробегами, повреждениями кузова или техническими дефектами по сниженной цене. Затем, скручивая пробег, маскируя проблемы дешёвыми запчастями и придавая машине "товарный вид", они продают её по завышенной цене. Основные причины избегать покупки у перекупа:

Переплата : перекуп всегда включает свою наценку, что делает автомобиль дороже его реальной рыночной стоимости.

: перекуп всегда включает свою наценку, что делает автомобиль дороже его реальной рыночной стоимости. Сложности с претензиями : они редко оформляют машину на себя, поэтому добиться компенсации за скрытые дефекты практически невозможно.

: они редко оформляют машину на себя, поэтому добиться компенсации за скрытые дефекты практически невозможно. Нечестная информация: перекупщики, в отличие от владельцев, чаще скрывают реальную историю автомобиля.

Как распознать перекупщика

Активность номера телефона : проверьте, сколько объявлений связано с этим номером. Если их много, это явный признак перекупщика.

: проверьте, сколько объявлений связано с этим номером. Если их много, это явный признак перекупщика. Место осмотра : если на одной площадке выставлено несколько машин схожей марки или состояния, это сигнал насторожиться.

: если на одной площадке выставлено несколько машин схожей марки или состояния, это сигнал насторожиться. Стиль общения : перекупщики часто используют шаблонные фразы: "сел — поехал", "вложения не требуются". Настоящий владелец расскажет о ремонтах и нюансах эксплуатации.

: перекупщики часто используют шаблонные фразы: "сел — поехал", "вложения не требуются". Настоящий владелец расскажет о ремонтах и нюансах эксплуатации. Общение по телефону : позвоните, но не упоминайте модель машины. Если продавец начинает уточнять, какая именно вас интересует, это намёк на наличие целого автопарка.

: позвоните, но не упоминайте модель машины. Если продавец начинает уточнять, какая именно вас интересует, это намёк на наличие целого автопарка. Запрос VIN-номера : настоящий владелец легко предоставит VIN для проверки. Перекупщик может уклоняться, ссылаясь на удобство проверки "на месте".

: настоящий владелец легко предоставит VIN для проверки. Перекупщик может уклоняться, ссылаясь на удобство проверки "на месте". Смена контактного лица : если звонки принимает один человек, а на встречу приезжает другой, это классический приём перекупщиков.

: если звонки принимает один человек, а на встречу приезжает другой, это классический приём перекупщиков. Сравнение VIN-кодов: проверьте VIN-код в объявлении, в ПТС и на самом автомобиле. Несоответствие данных — явный признак попытки скрыть проблемы.

Совет: всегда просите показать паспорт и сверяйте его данные с ПТС. Реальный владелец сделает это без проблем, а перекупщик может попытаться уйти от ответа.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

