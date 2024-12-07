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Ошибка на АЗС, которая обойдётся дороже, чем топливо

2:29
Авто

Процесс заправки автомобиля кажется простым, но невнимательность на АЗС может обернуться серьёзными проблемами, вплоть до лишения водительских прав. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГИБДД рассказал, какие ошибки при заправке могут привести к серьезным последствиям.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Классическая последовательность действий на АЗС:

  1. Подъехать к колонке.
  2. Вставить пистолет с нужным типом топлива.
  3. Оплатить заправку, указав номер колонки.
  4. После завершения процесса обязательно вынуть пистолет из бака и только затем продолжить движение.

Однако даже такая элементарная процедура может дать сбой, особенно если водитель привык к заправкам с обслуживанием персоналом, а оказался на станции самообслуживания. Частая ошибка – забыть вынуть заправочный пистолет из бака. В таком случае шланг бензоколонки отрывается с громким хрустом, что особенно часто происходит у начинающих водителей.

К чему это может привести

Если водитель покидает место происшествия, это считается нарушением. Несмотря на то, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нет прямого наказания за повреждение оборудования АЗС, такое событие квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Согласно пункту 1.2 ПДД, повреждение сооружений или материальный ущерб в процессе движения транспортного средства признаются ДТП.

Наказание за скрытие с места происшествия:

Согласно статье 12.27 КоАП, за оставление места ДТП водителю грозит:

  • Лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет.
  • Либо административный арест на срок до 15 суток.

Как избежать серьёзных последствий

  • Компенсируйте ущерб на месте. Оплатите стоимость ремонта, которая варьируется от 3000 до 7000 рублей, и запросите квитанцию у администрации АЗС.
  • Вызывайте сотрудника ДПС. Если вы не хотите разбираться на месте, можно вызвать инспектора, который оформит ДТП. В этом случае компенсация ущерба может быть произведена через ОСАГО.

Важно помнить: покидать место происшествия – огромная ошибка, которая может привести к серьёзным правовым последствиям. Лучше сразу разобраться с инцидентом, чтобы избежать лишних проблем.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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