Ошибка на АЗС, которая обойдётся дороже, чем топливо

Процесс заправки автомобиля кажется простым, но невнимательность на АЗС может обернуться серьёзными проблемами, вплоть до лишения водительских прав. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГИБДД рассказал, какие ошибки при заправке могут привести к серьезным последствиям.
Классическая последовательность действий на АЗС:
Однако даже такая элементарная процедура может дать сбой, особенно если водитель привык к заправкам с обслуживанием персоналом, а оказался на станции самообслуживания. Частая ошибка – забыть вынуть заправочный пистолет из бака. В таком случае шланг бензоколонки отрывается с громким хрустом, что особенно часто происходит у начинающих водителей.
К чему это может привести
Если водитель покидает место происшествия, это считается нарушением. Несмотря на то, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нет прямого наказания за повреждение оборудования АЗС, такое событие квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Согласно пункту 1.2 ПДД, повреждение сооружений или материальный ущерб в процессе движения транспортного средства признаются ДТП.
Наказание за скрытие с места происшествия:
Согласно статье 12.27 КоАП, за оставление места ДТП водителю грозит:
Как избежать серьёзных последствий
Важно помнить: покидать место происшествия – огромная ошибка, которая может привести к серьёзным правовым последствиям. Лучше сразу разобраться с инцидентом, чтобы избежать лишних проблем.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.