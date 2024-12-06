Обкатка шипованных шин: главные правила, о которых вы не знали

Ошиповка шин происходит на этапе их производства: шипы вставляются в заранее подготовленные отверстия. После этого шины оставляют на двое суток при комнатной температуре, чтобы резина окончательно охладилась и надежно обжала каждый шип.
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Шины на зимней дороге
На шиповальных автоматах предусмотрен допуск по высоте выступания шипов над протектором, из-за чего на новых шинах можно заметить, что некоторые шипы выступают больше, чем другие. Именно обкатка позволяет шипам занять правильное положение в отверстиях.
Рекомендации по обкатке шипованных шин:
Избегайте пробуксовок и бокового скольжения При резких разгонах и торможениях шипы могут вырываться или неправильно фиксироваться.
Скорость и условия дороги Оптимальной для обкатки считается скорость 90-100 км/ч на заснеженных дорогах. Для достижения результата достаточно пробега в 800-1000 км. Если шины обкатываются на жестких покрытиях (асфальт или лёд), процесс ускоряется: достаточно проехать 500-700 км на скорости не более 80 км/ч.
Постепенность и отдых для шин Обкатывайте шипованную резину в несколько этапов, совершая поездки протяжённостью 150-300 км. После каждой поездки давайте шинам "отдохнуть" около двух часов — это поможет шипам закрепиться.
Температурный режим На сильном морозе шины хуже прогреваются, поэтому для обкатки в таких условиях придётся увеличить общий пробег.
Особенности вклеенных шипов Если шипы вклеены в процессе вулканизации (эта технология редко применяется и характерна для брендов премиум-класса), пробег для обкатки существенно меньше: всего 100-200 км.
Следуя этим советам, можно продлить срок службы шипов и улучшить сцепление шин с дорогой.
Уточнения
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.