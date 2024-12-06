Новая вмятина или дефект покраски? Как проверить машину после ремонта

Обращение в непроверенную мастерскую или автосервис может привести к низкому качеству ремонта, особенно если речь идет о кузовных работах. Как правильно оценивать их качество, рассказала "Газете.Ru" директор по сервису дилерской компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Этапы ремонта и проверки

"Кузовной ремонт включает в себя рихтовку и покраску. Автомобиль моют дважды: первый раз — технически, во время приемки, и второй раз — основательно, уже после завершения ремонта. После первичной мойки специалисты должны зафиксировать все повреждения, и только после этого можно подписывать документы", — объяснила Юлия Трушкова.

После ремонта автомобиль моют снова и тщательно сушат. По словам эксперта, перед проверкой качества рихтовки необходимо внимательно осмотреть кузов, чтобы убедиться в отсутствии новых вмятин или повреждений. Если они отсутствуют, следует проверить обработанные детали. Хорошо выполненный ремонт характеризуется ровными линиями кромок и изгибов, а зазоры между деталями не должны превышать 4 миллиметров.

На что обратить внимание

Отдельное внимание стоит уделить пистонам, резинкам, уплотнителям, обшивке дверей, а также качеству окраски.

"Главное — добиться идеального совпадения цвета. Для этого лучше всего использовать компьютерную диагностику, а не полагаться на номер краски", — подчеркнула Юлия Трушкова.

Завершающим этапом проверки станет осмотр кузова на наличие потертостей, загрязнений и измерение толщины лакокрасочного покрытия в разных зонах автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

