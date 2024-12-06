Какие изменения ждут водителей с истекающими правами

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В России продлили срок действия водительских прав, которые истекают в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно информации, полученной порталом njcar. ru от представителя ГИБДД, продление осуществляется автоматически, без необходимости прохождения медицинской комиссии или внесения изменений в документ. Обновления сразу фиксируются в базе данных ГИБДД, что избавляет водителей от лишних действий.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Однако после завершения периода продления права всё же придётся заменить. Новый срок их действия рассчитывается следующим образом: к 10 годам с момента первоначальной выдачи водительского удостоверения прибавляется ещё три года. Например, если ваши права истекали 1 сентября 2024 года, то замену нужно будет произвести до 1 сентября 2027 года.

В этом случае обязательным станет прохождение медицинской комиссии и предоставление актуальной справки в МРЭО ГИБДД.

Важно знать: продление действует только на территории России. Если вы планируете использовать водительское удостоверение за границей, вам необходимо заменить документ заранее, предоставив медицинскую справку.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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