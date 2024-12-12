Южнокорейский бренд готовится к дебюту в автоспорте

Genesis выходит на гоночный трек

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Genesis готовит дебют своего первого гиперкара

Южнокорейский премиальный бренд Genesis, который с 2015 года выделился из состава концерна Hyundai, продолжает покорять новые вершины. Успешно закрепившись в люкс-сегменте, компания теперь нацелена на мир автоспорта. Genesis планирует представить гоночный спортпрототип класса LMDh.

Фото: Wikipedia by MateuszS1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Genesis

Новый этап для Genesis

В сентябре бренд анонсировал планы по созданию гиперкара и недавно представил эскиз дизайна. Вместе с этим был выпущен видеоролик, где 79-летний бельгийский автогонщик Жаки Икс, легенда гонок на длинные дистанции, представлен в роли партнёра проекта. Его участие подчеркивает серьёзность намерений бренда в автоспортивной сфере.

Что известно о гиперкаре?

Подробности пока держатся в секрете, включая конкретную серию гонок, в которых примет участие новинка. Однако тизер намекает, что дебют модели состоится в ближайшее время. Вероятно, тогда будут раскрыты детали гоночной программы Genesis, что может стать важным шагом для бренда в новом направлении.

Уточнения

Автоспо́рт - категория технических видов спорта, в которых участники соревнуются между собой за рулём автомобилей.



