Что мешает Geely, Nissan и Peugeot в морозы

Эти автомобили плохо переносят морозы

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Проблемные машины для зимы: мнение автоэксперта

Некоторые автомобили хуже других справляются с холодным временем года, рассказал автоэксперт Александр Стрельников. Он перечислил модели, которые чаще всего вызывают недовольство своих владельцев в морозы.

Какие марки испытывают трудности зимой?

Автомобили китайских брендов, таких как Chery, Haval и Geely, зачастую вызывают вопросы из-за слабой работы отопительных систем. Владельцы Geely Tugella жалуются на обогрев сидений, который не справляется с минусовыми температурами, а у Geely Monjaro зимой нередко залипают дверные ручки. Сенсорные панели Haval также подводят, плохо реагируя на холод. Помимо этого, слабые аккумуляторы машин из КНР могут не выдерживать серьёзных морозов, затрудняя запуск двигателя.

Среди японских моделей в список попал Nissan Pathfinder. В устаревших версиях этой модели наблюдаются проблемы с коробкой передач и склонность кузова к коррозии в зимний период.

Европейские Citroen C4 и Peugeot 408 тоже сталкиваются с зимними трудностями. На морозе у них нередко выходят из строя автоматические системы и электроника. Некоторые модели страдают от слабостей трансмиссии, которые становятся особенно заметны в холодную погоду.

Renault Fluence тоже не радует своих владельцев. Основной жалобой является низкая мощность штатного отопителя, что делает пребывание в машине в морозы дискомфортным.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

