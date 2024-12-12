Почему важно правильно настроить сиденье водителя

Как посадка в машине влияет на ваш позвоночник

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Как правильно сидеть за рулём, чтобы избежать проблем со спиной

Неправильная посадка за рулём может привести не только к быстрой усталости, но и к серьёзным проблемам со здоровьем, особенно с позвоночником. Об этом рассказал невролог Илья Мацокин в беседе с журналистами.

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Одной из распространённых ошибок является слишком откинутое назад сиденье. В этом положении водитель вынужден наклоняться вперёд, что создаёт повышенную нагрузку на межпозвонковые диски. Кроме того, такая поза может оказывать давление на внутренние органы, что тоже вредно для их работы.

Сидя почти лёжа, держать руль на вытянутых руках неудобно и небезопасно. Это ухудшает способность водителя быстро реагировать на дорожные ситуации и может увеличить риск аварий. Однако и слишком вертикальная посадка, когда спинка сиденья находится под прямым углом, также вредна. Она вызывает избыточное давление на позвоночник, способствуя развитию проблем с межпозвонковыми дисками, вплоть до грыжи.

По словам врача, оптимальное положение за рулём должно обеспечивать поддержку спины. Спина должна плотно прилегать к спинке сиденья, а голова оставаться в естественном положении, без запрокидывания назад. Такой подход помогает равномерно распределить нагрузку и предотвратить возможные осложнения.

Уточнения

Гры́жа - заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.

