Как конструкция светофоров влияет на видимость сигналов

Почему у железнодорожных светофоров длинные козырьки, а у автомобильных — короткие?
Длина козырька у светофора определяется его функцией и условиями эксплуатации. У железнодорожных и автомобильных светофоров задачи существенно различаются, что и объясняет их конструктивные отличия.
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Длинные козырьки на железнодорожных светофорах
Железнодорожные светофоры оснащены длинными козырьками по нескольким причинам:
Видимость на дальние расстояния: у поездов длинный тормозной путь, поэтому машинисту важно видеть сигнал издалека.
Узконаправленные линзы: сигналы предназначены только для машиниста, а козырёк ограничивает рассеивание света, улучшая видимость.
Защита линз: козырьки защищают линзы от перегрева летом, когда попадание дождевых капель на раскалённую поверхность может вызвать трещины. Зимой козырьки предотвращают обледенение и налипание снега.
Короткие козырьки на автомобильных светофорах
Автомобильные светофоры устроены иначе, так как их сигналы должны быть видны водителям сразу из нескольких полос:
Обзор под разными углами: короткий козырёк обеспечивает видимость сигнала для всех участников движения независимо от их положения на дороге.
Меньшая дальность видимости: тормозной путь автомобилей короче, чем у поездов, поэтому дальность видимости сигнала не так критична.
Ограниченная защита от солнца: короткий козырёк почти не справляется с задачей защиты от ослепления, и водителям иногда сложно различать сигнал при ярком солнечном свете.
Итог
Железнодорожные светофоры с длинными козырьками оптимизированы для безопасности поездов, требуя узконаправленного и защищённого света, а автомобильные светофоры с короткими козырьками предназначены для удобства обзора на дорогах, жертвуя защитой от ослепления.
Уточнения
Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.