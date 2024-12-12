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Как конструкция светофоров влияет на видимость сигналов

Как длина козырьков светофоров влияет на безопасность
2:01
Авто

Почему у железнодорожных светофоров длинные козырьки, а у автомобильных — короткие?

Длина козырька у светофора определяется его функцией и условиями эксплуатации. У железнодорожных и автомобильных светофоров задачи существенно различаются, что и объясняет их конструктивные отличия.

светофор
Фото: Wikipedia by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
светофор

Длинные козырьки на железнодорожных светофорах

Железнодорожные светофоры оснащены длинными козырьками по нескольким причинам:

  1. Видимость на дальние расстояния: у поездов длинный тормозной путь, поэтому машинисту важно видеть сигнал издалека.

  2. Узконаправленные линзы: сигналы предназначены только для машиниста, а козырёк ограничивает рассеивание света, улучшая видимость.

  3. Защита линз: козырьки защищают линзы от перегрева летом, когда попадание дождевых капель на раскалённую поверхность может вызвать трещины. Зимой козырьки предотвращают обледенение и налипание снега.

Короткие козырьки на автомобильных светофорах

Автомобильные светофоры устроены иначе, так как их сигналы должны быть видны водителям сразу из нескольких полос:

  1. Обзор под разными углами: короткий козырёк обеспечивает видимость сигнала для всех участников движения независимо от их положения на дороге.

  2. Меньшая дальность видимости: тормозной путь автомобилей короче, чем у поездов, поэтому дальность видимости сигнала не так критична.

  3. Ограниченная защита от солнца: короткий козырёк почти не справляется с задачей защиты от ослепления, и водителям иногда сложно различать сигнал при ярком солнечном свете.

Итог

Железнодорожные светофоры с длинными козырьками оптимизированы для безопасности поездов, требуя узконаправленного и защищённого света, а автомобильные светофоры с короткими козырьками предназначены для удобства обзора на дорогах, жертвуя защитой от ослепления.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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