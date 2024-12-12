Наиболее смертельно опасные автомобили по итогам прошлого года

Одна из моделей Hyundai стала лидером по аварийности в США за 5 лет

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Анализ статистики смертельных ДТП на территории США за 2017–2022 годы, проведённый порталом iSeeCars, выявил компактный кроссовер Hyundai Venue как самый опасный автомобиль. На каждые 1,6 миллиарда километров пробега приходится 13,9 ДТП с жертвами, что ставит модель на первое место в антирейтинге.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Honda CRV

На втором месте оказались Chevrolet Corvette и Mitsubishi Mirage с показателем 13,6, а третью строчку разделили Porsche 911 и гибридная версия Honda CR-V(13,2).

Как проводился анализ

Эксперты учли количество смертельных аварий, общий пробег моделей и их популярность на рынке. Исследование ограничено территорией США, где условия эксплуатации автомобилей варьируются в зависимости от региона.

Примечания к методологии

В предыдущем году, при анализе без учёта пробега, самым опасным автомобилем был назван Mitsubishi Mirage. Новая методология, учитывающая километраж, изменила лидера списка.

Безопасность прежде всего

Эксперты подчеркивают важность выбора автомобиля с высоким уровнем безопасности, особенно для водителей, которые часто находятся за рулём и ценят защиту на дороге.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

