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Как стиль вождения влияет на расход топлива

Ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем должен
1:34
Авто

Экономия топлива — это не только вопрос технического состояния автомобиля, но и стиля вождения. Эксперты выделили четыре частые ошибки, которые приводят к перерасходу топлива, и дали рекомендации, как их избежать.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Ошибки, которые увеличивают расход топлива

  1. Агрессивный стиль вождения
    Резкие ускорения, торможения и манёвры на высокой скорости значительно увеличивают расход топлива и изнашивают двигатель.

  2. Движение с непрогретым двигателем
    Особенно в холодное время года важно прогревать двигатель перед началом поездки. Пропуск этой процедуры заставляет мотор работать менее эффективно.

  3. Недостаточное давление в шинах
    Низкое давление повышает сопротивление качению, что увеличивает расход топлива, ускоряет износ шин и повышает риск аварий.

  4. Открытые окна на скорости
    При движении на высокой скорости открытые окна создают аэродинамическое сопротивление, что заставляет автомобиль расходовать больше топлива.

Рекомендации для экономии топлива

  • Езжайте плавно: избегайте резких манёвров, ускорений и торможений.
  • Прогревайте двигатель: особенно важно это делать зимой.
  • Регулярно проверяйте давление в шинах: делайте это хотя бы раз в неделю.
  • На трассе закрывайте окна: вместо этого используйте кондиционер.

Следование этим рекомендациям поможет сократить расходы на топливо, снизить износ автомобиля и сделать вождение более безопасным.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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