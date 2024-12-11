Как стиль вождения влияет на расход топлива

Ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем должен

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Экономия топлива — это не только вопрос технического состояния автомобиля, но и стиля вождения. Эксперты выделили четыре частые ошибки, которые приводят к перерасходу топлива, и дали рекомендации, как их избежать.

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Ошибки, которые увеличивают расход топлива

Агрессивный стиль вождения

Резкие ускорения, торможения и манёвры на высокой скорости значительно увеличивают расход топлива и изнашивают двигатель. Движение с непрогретым двигателем

Особенно в холодное время года важно прогревать двигатель перед началом поездки. Пропуск этой процедуры заставляет мотор работать менее эффективно. Недостаточное давление в шинах

Низкое давление повышает сопротивление качению, что увеличивает расход топлива, ускоряет износ шин и повышает риск аварий. Открытые окна на скорости

При движении на высокой скорости открытые окна создают аэродинамическое сопротивление, что заставляет автомобиль расходовать больше топлива.

Рекомендации для экономии топлива

Езжайте плавно: избегайте резких манёвров, ускорений и торможений.

Прогревайте двигатель: особенно важно это делать зимой.

Регулярно проверяйте давление в шинах: делайте это хотя бы раз в неделю.

На трассе закрывайте окна: вместо этого используйте кондиционер.

Следование этим рекомендациям поможет сократить расходы на топливо, снизить износ автомобиля и сделать вождение более безопасным.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

