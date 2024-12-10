Lynk & Co представила минималистичный Z20

Lynk & Co Z20 — идеальный кроссовер для города

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Lynk & Co начала предварительные продажи своего нового электрического кроссовера Z20 на китайском рынке. Цены на модель варьируются от 146 000 до 161 000 юаней, что делает её привлекательным предложением в сегменте электромобилей благодаря сочетанию современного дизайна, высокой производительности и доступной стоимости.

Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lynk & Co Z20

Технические характеристики

Кроссовер Z20 оснащён электромотором, предлагающим два варианта мощности — 175 кВт (238 л. с.) и 250 кВт (340 л. с.), что позволяет покупателям выбрать оптимальный баланс между производительностью и экономичностью. Автомобиль комплектуется аккумуляторной батареей ёмкостью 61,47 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 530 км по китайскому циклу CLTC.

Для тех, кто ценит скорость зарядки, Lynk & Co Z20 предлагает передовую функцию быстрой зарядки: всего за 15 минут аккумулятор можно зарядить на 370 км пробега. Это делает автомобиль идеальным для активной городской жизни и дальних поездок, избавляя владельцев от необходимости длительных остановок на зарядных станциях.

Дизайн и инновации

Внешний вид Lynk & Co Z20 выполнен в современном минималистичном стиле, который сочетает плавные линии кузова и спортивные акценты. Интерьер автомобиля будет включать премиальные отделочные материалы и современные технологии, такие как большой сенсорный экран, голосовое управление, а также продвинутые системы помощи водителю для обеспечения комфорта и безопасности.

Дебют и ожидания

Официальный дебют Lynk & Co Z20 запланирован на 22 декабря. Ожидается, что модель станет популярной благодаря сочетанию конкурентоспособной цены, передовых технологий и привлекательного дизайна. Новый кроссовер обещает укрепить позиции Lynk & Co в сегменте электромобилей, предлагая высокий уровень комфорта, инноваций и экологичности.

Ключевые преимущества:

Запас хода до 530 км.

Быстрая зарядка: 370 км за 15 минут.

Два варианта мощности: 175 и 250 кВт.

Современный дизайн и технологичное оснащение.

С таким набором характеристик Z20 готов конкурировать с лидерами рынка электромобилей, предлагая идеальный баланс между ценой и качеством.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

