Эти автомобили не требуют больших затрат на обслуживание

Лучшие автомобили с минимальными расходами на ремонт

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Одним из ключевых факторов, влияющих на качество автомобиля, является его "выгодность" в эксплуатации. Под этим понимается низкий уровень затрат на ремонт благодаря надёжности машины и редким поломкам. В связи с этим был составлен список самых выгодных автомобилей, в обслуживании, согласно зарубежным источникам.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ opel astra

Opel Astra

Этот немецкий автомобиль прекрасно справляется с поездками даже по самым плохим дорогам. Запчасти для Opel Astra стоят относительно недорого, что делает её ремонты не такими дорогими и не ударяет сильно по бюджету.

Daewoo Lanos

Субкомпактный автомобиль от корейского производителя, отличающийся простотой конструкции, благодаря которой ремонты, как правило, обходятся дёшево. При этом Daewoo Lanos остаётся доступным для большинства покупателей, а его технические характеристики вполне достойные для своей категории.

Renault Logan

Французский Renault Logan — это один из самых надёжных автомобилей на рынке, который не боится плохих дорог. Салон автомобиля также имеет хорошую износоустойчивость. Этот автомобиль идеален в плане соотношения "цена-качество".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

