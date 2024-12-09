Эти автомобили не требуют больших затрат на обслуживание

Одним из ключевых факторов, влияющих на качество автомобиля, является его "выгодность" в эксплуатации. Под этим понимается низкий уровень затрат на ремонт благодаря надёжности машины и редким поломкам. В связи с этим был составлен список самых выгодных автомобилей, в обслуживании, согласно зарубежным источникам.
Этот немецкий автомобиль прекрасно справляется с поездками даже по самым плохим дорогам. Запчасти для Opel Astra стоят относительно недорого, что делает её ремонты не такими дорогими и не ударяет сильно по бюджету.
Субкомпактный автомобиль от корейского производителя, отличающийся простотой конструкции, благодаря которой ремонты, как правило, обходятся дёшево. При этом Daewoo Lanos остаётся доступным для большинства покупателей, а его технические характеристики вполне достойные для своей категории.
Французский Renault Logan — это один из самых надёжных автомобилей на рынке, который не боится плохих дорог. Салон автомобиля также имеет хорошую износоустойчивость. Этот автомобиль идеален в плане соотношения "цена-качество".
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.