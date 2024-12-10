Новый Nissan Murano 2025 года с турбомотором и обновленным дизайном

Nissan Murano 2025 года получил турбомотор и инновационный дизайн

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Nissan Murano 2025 года стал ещё более технологичным и элегантным, переняв элементы дизайна электрокроссовера Ariya. Новый внешний вид автомобиля сочетает в себе современные агрессивные линии, но при этом сохраняет узнаваемую форму и стиль. Вдохновлённый Ariya, Murano стал более динамичным и плавным, с яркими светодиодными фарами и стильными деталями, которые придают автомобилю ещё больше привлекательности.

Фото: Own work by HJUdall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Nissan Murano 2025

Под капотом обновлённого Murano теперь установлен 2,0-литровый турбомотор, который заменил прежний V6. Этот двигатель развивает мощность в 241 лошадиные силы, что обеспечивает отличные характеристики динамики и при этом снижает расход топлива. Турбомотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, заменившей традиционный вариатор, что улучшает переключение передач и повышает отзывчивость.

Одним из важных улучшений стало увеличение клиренса до 211 мм, что обеспечивает лучшую проходимость и комфорт при лёгком бездорожье. Кроме того, добавлена система "прозрачного капота" с камерами, которая позволяет водителю видеть препятствия, скрытые под капотом, через экран переднего вида. Это значительно повышает безопасность при движении по сложной местности.

Внутри нового Murano ожидаются премиальные отделочные материалы и усовершенствованная мультимедийная система с большим сенсорным экраном. Также предусмотрены новейшие системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выходе из полосы и автоматическое экстренное торможение.

Цена на новый Nissan Murano 2025 года в США начинается от 42 000 долларов (примерно 4,46 млн рублей). Это делает модель конкурентоспособной в сегменте премиум-кроссоверов, предлагая стильный дизайн, современные технологии и отличную проходимость по доступной цене. Murano 2025 года станет отличным выбором для тех, кто ищет мощный, комфортный и технологичный автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

