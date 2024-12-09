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Рейтинг самых безопасных семейных автомобилей на вторичном рынке

5 самых безопасных семейных автомобилей на вторичном рынке
1:29
Авто

Рейтинг самых безопасных подержанных семейных автомобилей включает модели, которые получили максимальную оценку по безопасности — 5 звёзд. Все эти машины идеально подходят для семей, обеспечивая высокий уровень защиты для водителя, пассажиров и детей.

Kia Sorento
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Kia Sorento
  1. Kia Sorento II — это лидер рейтинга, оснащённый 2,4-литровым двигателем мощностью 175 л. с. и шестиступенчатой коробкой передач. Автомобиль имеет систему Isofix для надёжной установки детского кресла, что делает его отличным выбором для семей.
  2. Subaru Outback IV — с 3,6-литровым мотором и системой Isofix на борту. Эта модель предлагает отличные показатели безопасности, подходящие для длительных путешествий с детьми.
  3. Volkswagen Sharan II — оснащён сдвижными дверями, что облегчает процесс установки детского кресла и посадку в машину, особенно в условиях ограниченного пространства.
  4. Hyundai Santa Fe III — просторный салон и большой багажник делают этот автомобиль удобным для семейных поездок. Комфортные сиденья подходят как для взрослых, так и для детей.
  5. Ford Galaxy II — один из самых вместительных автомобилей в рейтинге. Он с лёгкостью вмещает до семи человек, что делает его отличным выбором для больших семей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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