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Что нужно делать перед запуском двигателя

Как избежать поломки двигателя при запуске
1:16
Авто

Опытные водители обычно не сталкиваются с трудностями при запуске двигателя, но новички могут ошибиться в этот момент. Неправильные действия на старте могут привести к серьёзным проблемам с мотором. Чтобы избежать подобных неприятностей, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль
  1. Подготовка аккумулятора. Даже в тёплое время года аккумулятор может быстро терять заряд. Быстрый запуск двигателя при слабом заряде может привести к неполадкам в системе. Чтобы этого избежать, рекомендуется включить дальний свет на пару секунд перед запуском. Это позволит зарядить аккумулятор и подготовить систему к пуску.
  2. Правильный поворот ключа. Если машина долго стояла, не стоит сразу же запускать двигатель. Лучше на несколько секунд оставить ключ в положении, когда система начинает диагностику, но двигатель ещё не запускается. Это даёт время для проверки всех систем.
  3. Прогрев двигателя. Даже в летнее время двигатель может нуждаться в прогреве. Рабочие жидкости должны нагреться до оптимальной температуры для нормальной работы. Без прогрева трансмиссия и другие системы могут работать с нарушениями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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