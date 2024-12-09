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Как уберечь свой автомобиль от кражи катализатора в сервисе

Как защитить свой автомобиль от кражи катализатора в автосервисе
1:15
Авто

Рано или поздно любой водитель сталкивается с необходимостью отправить свою машину в автосервис для ремонта. В идеале, после визита к профессионалам, транспортное средство должно быть возвращено в исправном состоянии. Но, увы, в некоторых случаях возникают проблемы даже после пребывания в сервисе.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно регулярно проверять автомобиль, особенно после ремонта. Одним из моментов, на который стоит обратить внимание, является выхлопная система. Некоторые автосервисы, с целью экономии или из-за высокой стоимости запчастей, могут вырезать катализатор. Это довольно распространённая практика, особенно на фоне высокого спроса на эти детали.

Если при проверке машины владелец заметит отсутствие катализатора или другие признаки вмешательства в выхлопную систему, важно немедленно обратиться к сотрудникам сервиса для выяснения причин. Особенно если ранее ремонт выхлопной системы не планировался.

Кроме того, проверку следует проводить прямо в сервисе, а не в своём гараже. В противном случае будет сложно доказать факт исчезновения важной детали.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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