Как уберечь свой автомобиль от кражи катализатора в сервисе

Рано или поздно любой водитель сталкивается с необходимостью отправить свою машину в автосервис для ремонта. В идеале, после визита к профессионалам, транспортное средство должно быть возвращено в исправном состоянии. Но, увы, в некоторых случаях возникают проблемы даже после пребывания в сервисе.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно регулярно проверять автомобиль, особенно после ремонта. Одним из моментов, на который стоит обратить внимание, является выхлопная система. Некоторые автосервисы, с целью экономии или из-за высокой стоимости запчастей, могут вырезать катализатор. Это довольно распространённая практика, особенно на фоне высокого спроса на эти детали.
Если при проверке машины владелец заметит отсутствие катализатора или другие признаки вмешательства в выхлопную систему, важно немедленно обратиться к сотрудникам сервиса для выяснения причин. Особенно если ранее ремонт выхлопной системы не планировался.
Кроме того, проверку следует проводить прямо в сервисе, а не в своём гараже. В противном случае будет сложно доказать факт исчезновения важной детали.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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