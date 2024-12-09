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Признаки поломки двигателя, которые нельзя игнорировать

Как распознать, что двигатель скоро выйдет из строя
1:44
Авто

Силовой агрегат — это сердце автомобиля, и его неисправность может поставить под угрозу не только работу машины, но и безопасность водителя. Иногда проблемы с мотором возникают в самый неподходящий момент, и именно тогда важно распознать первые признаки возможной поломки.

двигатель
Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
двигатель

Вот пять тревожных сигналов, которые могут указать на скорое "усопшее" состояние двигателя:

  1. Медленный разгон. Если разгон автомобиля стал значительно медленнее, возможно, это связано с износом двигателя. При снижении мощности мотора ускорение теряет свою динамичность. Особенно стоит насторожиться, если показатель падения скорости превышает 25%.
  2. Высокий расход масла. Когда масло расходуется слишком быстро, это может означать проблемы с поршневой группой. Если не предпринять меры, двигатель рискует выйти из строя из-за недостатка смазки.
  3. Стук в моторе. Частые стуки, исходящие от мотора, могут свидетельствовать о серьёзных поломках. Это может быть износ подшипников или коленчатого вала. В случае такого звука лучше сразу остановиться и провести диагностику.
  4. Перегрев двигателя. Высокие температуры могут сигнализировать о неисправностях в системе охлаждения. Это опасно, так как перегрев может привести к поломке силового агрегата.
  5. Странный цвет дыма из выхлопной трубы. Если дым из трубы становится синим или сизым, это может означать, что в камеры сгорания попало моторное масло. Белый дым — нормальное явление, но изменение его цвета требует внимания.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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