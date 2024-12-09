Топ надёжных двигателей на вторичном рынке

Рейтинг самых надёжных двигателей на вторичном рынке

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При покупке подержанного автомобиля важнейший аспект, на который стоит обратить внимание, — это двигатель. Проблемы с моторами часто начинают проявляться после 150 тысяч километров пробега, что может привести к значительным расходам на ремонт. В этом контексте важно выбрать модель с проверенным и долговечным силовым агрегатом.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen polo

Одним из самых надёжных двигателей признан агрегат французской компании Renault, объёмом до двух литров. Такие моторы обычно устанавливаются на автомобили классов B и C, и, например, 1,6-литровый K4M может пройти до 450 тысяч километров без серьёзных поломок.

На втором месте — атмосферный 1,6-литровый двигатель от Volkswagen мощностью 110 л. с. Этот мотор, при правильном обслуживании, способен служить до 200 тысяч километров без необходимости капитального ремонта.

Замыкает список мотор от японской Toyota. Он устанавливается на такие популярные модели, как Corolla, RAV4 и Camry, и тоже отличается высокой надёжностью при пробегах до двух сотен тысяч километров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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