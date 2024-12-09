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Honda Amaze с мощностью 90 л.с. и 6 подушками безопасности

Новый Honda Amaze готов стать лучшим выбором для городских водителей
Авто

Honda представила третье поколение модели Amaze, специально разработанное для индийского рынка, продолжая традицию компактных и доступных автомобилей. С длиной менее 4 метров, новая Amaze идеально подходит для городских условий, обеспечивая лёгкость парковки и маневрирования в плотном трафике. Обновлённый внешний вид автомобиля сочетает агрессивные линии кузова с элегантными дизайнерскими решениями, сохраняя при этом узнаваемость в линейке Honda. Эта модель стала более динамичной и современно выглядящей, сохраняя компактность и удобство.

Под капотом нового Honda Amaze установлен 1.2-литровый двигатель i-VTEC мощностью 90 лошадиных сил. Этот двигатель обеспечивает уверенную езду как по городским улицам, так и по шоссе. Водители могут выбрать между механической коробкой передач и вариатором, что позволяет адаптировать авто под разные стили вождения. Мотор сочетает в себе отличную экономичность и динамичность, что идеально соответствует потребностям индийского рынка, где автомобили с хорошим расходом топлива пользуются большим спросом.

Кроме того, новый Honda Amaze оснастили современными системами безопасности. В базовой комплектации автомобиля уже установлены 6 подушек безопасности и система электронного стабилизатора (ESP), что значительно повышает уровень защиты для водителя и пассажиров, особенно в условиях интенсивного движения.

Цена Honda Amaze на индийском рынке составляет 800 тыс. рупий (около 1 миллиона рублей), что делает модель доступной для широкой аудитории и даёт ей конкурентное преимущество среди компактных автомобилей в своём сегменте. Новая версия Amaze обещает стать отличным выбором для тех, кто ищет экономичный, безопасный и стильный городской автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Honda Motor Co., Ltd.  — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов, Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года, достигнув 400 миллионов произведённых мотоциклов к концу 2019, а также крупнейший в мире производитель двигателей внутреннего сгорания, производящий более 14 миллионов двигателей внутреннего сгорания ежегодно.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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