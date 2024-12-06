Почему пассажиры жалуются на таксистов из-за платного ожидания

Пользователи жалуются на старую схему развода в такси

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На просторах интернета среди пользователей Свердловской области разгорелся спор о такси. Жители региона жалуются на схему, которую, по их словам, используют некоторые водители. Она заключается в следующем: таксист отмечает, что уже прибыл на место назначения, хотя до точки ещё не доехал, и с этого момента начинается платное ожидание. Пассажир, не успевший найти машину вовремя, вынужден оплачивать дополнительное время.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Московское такси "Ласточка" в 2013 году

Один из пользователей сети подробно описывает ситуацию: "Вызываешь такси, тебе назначают машину с определённой стоимостью поездки. Водитель ставит отметку "Ожидание", хотя он только заехал на нужную улицу. Пока он ищет адрес, идёт счёт за простой. По итогу цена поездки оказывается намного выше".

Однако не все согласны с такой трактовкой. Некоторые утверждают, что алгоритмы агрегаторов не позволяют водителям брать деньги за ожидание, если те находятся слишком далеко от точки подачи.

"Если машина находится дальше 50 метров от адреса, программа пишет: "Вы не доехали до точки ожидания, платное ожидание не будет оплачиваться"", — утверждает другой пользователь.

Водители такси тоже делятся своими историями. Они объясняют, что отметка о начале ожидания ставится не вручную, а автоматически, когда автомобиль оказывается в зоне пешей доступности от адреса.

"Приложение само переключается на "Ожидание", как только автомобиль приблизится на определённое расстояние", — пишет одна из участниц обсуждения.

Кто-то поддерживает водителей, считая, что проблема кроется в сбоях приложений. Например, пользователь Андрей рассказывает, что иногда адрес подачи изменяется без его участия, что создаёт путаницу:

"Делаю заказ, указываю подъезд 3, но после нажатия "Заказать" адрес меняется на 2-й подъезд. Мы с водителем думаем, что всё правильно, а по итогу — разногласия".

Параллельно с этим продолжается рост цен на такси. Причин много: погода, пробки, высокий спрос в часы пик. В условиях фактической монополии на рынке остаётся вопрос — будут ли приняты меры для регулирования ценообразования?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

