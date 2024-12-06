Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в оформлении интерьера, которые осложняют быт
Стало известно, ради чего 11-летний сын Яны Рудковской работает без выходных
Российский МИД призывает граждан срочно покинуть Сирию
Истинные гурманы выбирают блины с начинкой из яблок и корицы
Узнайте, как легко обеспечить здоровый сад и высокие урожаи
Мария Погребняк честно ответила на вопрос, делала ли она пластику глаз
Как сделать маленькое чёрное платье эффектным? Лучшие советы стилистов
Немецкие машины оказались в лидерах списка часто попадающих в ДТП
Океаны Земли: их истоки спрятаны в глубинах космоса

Почему пассажиры жалуются на таксистов из-за платного ожидания

Пользователи жалуются на старую схему развода в такси
2:21
Авто

На просторах интернета среди пользователей Свердловской области разгорелся спор о такси. Жители региона жалуются на схему, которую, по их словам, используют некоторые водители. Она заключается в следующем: таксист отмечает, что уже прибыл на место назначения, хотя до точки ещё не доехал, и с этого момента начинается платное ожидание. Пассажир, не успевший найти машину вовремя, вынужден оплачивать дополнительное время.

Московское такси "Ласточка" в 2013 году
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Московское такси "Ласточка" в 2013 году

Один из пользователей сети подробно описывает ситуацию: "Вызываешь такси, тебе назначают машину с определённой стоимостью поездки. Водитель ставит отметку "Ожидание", хотя он только заехал на нужную улицу. Пока он ищет адрес, идёт счёт за простой. По итогу цена поездки оказывается намного выше".

Однако не все согласны с такой трактовкой. Некоторые утверждают, что алгоритмы агрегаторов не позволяют водителям брать деньги за ожидание, если те находятся слишком далеко от точки подачи.
"Если машина находится дальше 50 метров от адреса, программа пишет: "Вы не доехали до точки ожидания, платное ожидание не будет оплачиваться"", — утверждает другой пользователь.

Водители такси тоже делятся своими историями. Они объясняют, что отметка о начале ожидания ставится не вручную, а автоматически, когда автомобиль оказывается в зоне пешей доступности от адреса.
"Приложение само переключается на "Ожидание", как только автомобиль приблизится на определённое расстояние", — пишет одна из участниц обсуждения.

Кто-то поддерживает водителей, считая, что проблема кроется в сбоях приложений. Например, пользователь Андрей рассказывает, что иногда адрес подачи изменяется без его участия, что создаёт путаницу:
"Делаю заказ, указываю подъезд 3, но после нажатия "Заказать" адрес меняется на 2-й подъезд. Мы с водителем думаем, что всё правильно, а по итогу — разногласия".

Параллельно с этим продолжается рост цен на такси. Причин много: погода, пробки, высокий спрос в часы пик. В условиях фактической монополии на рынке остаётся вопрос — будут ли приняты меры для регулирования ценообразования?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Новости спорта
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке? Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Разгромить Россию на поле боя Запад не сможет — политолог Борис Шмелёв об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону Ирина Малова Курская область получила нового врио губернатора — проверенного в деле силовиками Хинштейна Любовь Степушова Трамп хочет сделать руководителем NASA космического туриста Джареда Айзекмана Игорь Буккер
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Для предотвращения инфаркта важно постоянно быть в движении, уверена кардиолог
Перестала быть мамой-праздником: дочь Аланы Мамаевой упрекнула её из-за нежелании готовить еду
Тренировка на всё тело за 10 минут: упражнения с гирями, которые работают
Безвизовый режим между РФ и Мьянмой может появиться в 2025 году
Немоляева высказалась об идее заменить Ахеджакову в советской комедии: была нормальной артисткой
Россиянам объяснили, почему после перелета ощущается сильная усталость
Как очистить унитаз от известкового налета без повреждений
Лолита высказалась об итогах уходящего года: Богу виднее
Губительное завершение эры МКС: может ли вывод станции с орбиты привести к экологической катастрофе
Абхазия столкнулась с нехваткой средств для выплаты зарплат бюджетникам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.