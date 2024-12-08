Как светодиодные фары угрожают численности мотыльков

Исследование Эксетерского университета показало, что холодный белый свет современных светодиодных фар оказывает негативное влияние на мотыльков, нарушая их естественное поведение и увеличивая риск гибели.
В экспериментах с 428 мотыльками 64 видов было установлено, что холодные светодиоды на 80 % чаще вызывали хаотичные движения у насекомых по сравнению с тёплым освещением. Под воздействием холодного света мотыльки стремились к его источнику, что делало их уязвимыми перед автомобилями и хищниками.
Мотыльки — не только опылители множества растений, но и ключевые звенья в пищевой цепи для птиц и летучих мышей. Увеличение светового загрязнения и широкое использование холодного света фар уже приводят к снижению численности этих насекомых, что угрожает биологическому разнообразию.
Учёные призывают автопроизводителей и инженеров освещения перейти на лампы с тёплыми оттенками, которые менее дезориентируют мотыльков и снижают их смертность. Профессор Кевин Гастон подчеркнул, что современные технологии должны учитывать экологическую безопасность, чтобы минимизировать вред для природы.
Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.