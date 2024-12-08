Как светодиодные фары угрожают численности мотыльков

Холодный свет фар — незаметный убийца биологического разнообразия

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Холодный свет фар угрожает мотылькам и экосистемам

Исследование Эксетерского университета показало, что холодный белый свет современных светодиодных фар оказывает негативное влияние на мотыльков, нарушая их естественное поведение и увеличивая риск гибели.

Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License Ксеноновые фары автомобиля

Как свет влияет на мотыльков?

В экспериментах с 428 мотыльками 64 видов было установлено, что холодные светодиоды на 80 % чаще вызывали хаотичные движения у насекомых по сравнению с тёплым освещением. Под воздействием холодного света мотыльки стремились к его источнику, что делало их уязвимыми перед автомобилями и хищниками.

Важная роль мотыльков в экосистеме

Мотыльки — не только опылители множества растений, но и ключевые звенья в пищевой цепи для птиц и летучих мышей. Увеличение светового загрязнения и широкое использование холодного света фар уже приводят к снижению численности этих насекомых, что угрожает биологическому разнообразию.

Решение проблемы

Учёные призывают автопроизводителей и инженеров освещения перейти на лампы с тёплыми оттенками, которые менее дезориентируют мотыльков и снижают их смертность. Профессор Кевин Гастон подчеркнул, что современные технологии должны учитывать экологическую безопасность, чтобы минимизировать вред для природы.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.



