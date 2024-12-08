Электромобили вынуждают GM и Ford оптимизировать штат

General Motors сократила 3700 сотрудников из-за убытков от электромобилей

Автопроизводители сокращают рабочие места из-за высоких затрат на электромобили

Мировая автомобильная отрасль переживает волну сокращений, вызванную стремлением компаний адаптироваться к переходу на электромобили. General Motors (GM) объявила об увольнении около 1000 сотрудников в рамках оптимизации затрат, из которых 507 человек потеряли работу в техническом центре в Мичигане. Всего в этом году компания сократила более 3700 сотрудников, чтобы уменьшить убытки, связанные с производством электромобилей, на 2-4 миллиарда долларов в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License EnBW-зарядная станция в Штутгарте с электрическим двигателем Car2Go третьего поколения.

Конкуренция и растущие затраты

Производство электромобилей требует значительных вложений, что создаёт серьёзное давление на автопроизводителей. Компании вынуждены искать способы снижения издержек, чтобы сохранить прибыльность и конкурировать с Tesla и китайскими брендами, которые доминируют в сегменте электрокаров.

Stellantis, Ford, Nissan и Volkswagen также сокращают рабочие места, реагируя на снижение спроса на электромобили и высокие затраты. В условиях глобальной трансформации автомобильной отрасли производители ищут баланс между инвестициями в новые технологии и сохранением операционной эффективности.

Уточнения

Электрока́р - компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов.

