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Мировой авторынок показал рост продаж впервые с мая

Восточная Европа удивила ростом продаж авто на 18 %
1:25
Авто

Мировой авторынок впервые за пять месяцев показал рост

После длительного спада, мировой автомобильный рынок в октябре 2023 года наконец продемонстрировал положительную динамику. По данным агентства "Автостат", было продано более 7,9 миллионов единиц легкового и коммерческого транспорта — на 5,7 % больше, чем за тот же период годом ранее.

автомобили
Фото: flickr.com by Mustang Joe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автомобили

Ранее продажи показывали рост лишь в мае, а с июня по сентябрь наблюдалось их снижение.

Региональные итоги:

  • Китай остаётся лидером мирового авторынка: в октябре здесь реализовано почти 2,5 миллиона машин (+5,1 %).

  • США заняли второе место, продав более 1,3 миллиона автомобилей. При этом рост на американском рынке оказался выше — 11,5 %.

  • Западная Европа практически сохранила уровень прошлого года, продав около 1,1 миллиона авто, но показала небольшое снижение.

  • Восточная Европа удивила значительным ростом на 18 % — это около 426 тысяч автомобилей. Основным драйвером стал российский авторынок, который достиг рекордных показателей продаж за последние три года.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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