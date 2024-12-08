Мировой авторынок показал рост продаж впервые с мая

Восточная Европа удивила ростом продаж авто на 18 %

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Мировой авторынок впервые за пять месяцев показал рост

После длительного спада, мировой автомобильный рынок в октябре 2023 года наконец продемонстрировал положительную динамику. По данным агентства "Автостат", было продано более 7,9 миллионов единиц легкового и коммерческого транспорта — на 5,7 % больше, чем за тот же период годом ранее.

Фото: flickr.com by Mustang Joe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобили

Ранее продажи показывали рост лишь в мае, а с июня по сентябрь наблюдалось их снижение.

Региональные итоги:

Китай остаётся лидером мирового авторынка: в октябре здесь реализовано почти 2,5 миллиона машин (+5,1 %).

остаётся лидером мирового авторынка: в октябре здесь реализовано почти 2,5 миллиона машин (+5,1 %). США заняли второе место, продав более 1,3 миллиона автомобилей. При этом рост на американском рынке оказался выше — 11,5 %.

заняли второе место, продав более 1,3 миллиона автомобилей. При этом рост на американском рынке оказался выше — 11,5 %. Западная Европа практически сохранила уровень прошлого года, продав около 1,1 миллиона авто, но показала небольшое снижение.

практически сохранила уровень прошлого года, продав около 1,1 миллиона авто, но показала небольшое снижение. Восточная Европа удивила значительным ростом на 18 % — это около 426 тысяч автомобилей. Основным драйвером стал российский авторынок, который достиг рекордных показателей продаж за последние три года.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

