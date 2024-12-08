Мировой авторынок показал рост продаж впервые с мая

Мировой авторынок впервые за пять месяцев показал рост
После длительного спада, мировой автомобильный рынок в октябре 2023 года наконец продемонстрировал положительную динамику. По данным агентства "Автостат", было продано более 7,9 миллионов единиц легкового и коммерческого транспорта — на 5,7 % больше, чем за тот же период годом ранее.
Фото: flickr.com by Mustang Joe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Ранее продажи показывали рост лишь в мае, а с июня по сентябрь наблюдалось их снижение.
Региональные итоги:
Китай остаётся лидером мирового авторынка: в октябре здесь реализовано почти 2,5 миллиона машин (+5,1 %).
США заняли второе место, продав более 1,3 миллиона автомобилей. При этом рост на американском рынке оказался выше — 11,5 %.
ЗападнаяЕвропа практически сохранила уровень прошлого года, продав около 1,1 миллиона авто, но показала небольшое снижение.
ВосточнаяЕвропа удивила значительным ростом на 18 % — это около 426 тысяч автомобилей. Основным драйвером стал российский авторынок, который достиг рекордных показателей продаж за последние три года.
Уточнения
Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.