Причины разметки спидометров до 200 км/ч

Почему машины с низкой скоростью имеют спидометры до 200 км/ч

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Почему спидометры медленных машин размечены до 200 км/ч?

Даже у автомобилей, которые не способны развить скорость свыше 200 км/ч, спидометры нередко имеют такую разметку. На первый взгляд это кажется нелогичным, но на самом деле есть несколько причин:

Фото: Wikipedia by メルビル, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ тахометр

Экономия производства. В рамках одной модели машины могут предлагаться с разными двигателями и характеристиками. Разметка спидометра по топовой версии позволяет унифицировать производство и снижать затраты. Маркетинг. Автомобили с разметкой до 200 км/ч кажутся потенциальным покупателям более мощными. Это может сыграть решающую роль при выборе между двумя похожими машинами. Удобство восприятия. Важно, чтобы стрелка спидометра чаще находилась в середине шкалы. Например, при движении на скорости 90-110 км/ч стрелка занимает вертикальное положение, что делает показания проще для восприятия.

Таким образом, разметка до 200 км/ч — это не только маркетинговый ход, но и технически обоснованное решение, направленное на удобство водителей и снижение производственных расходов.

Уточнения

Спидо́метр - измерительный прибор для определения модуля мгновенной скорости движения.

