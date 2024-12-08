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Сенсорные экраны вызывают стресс у водителей Hyundai

Водители недовольны сенсорными экранами в автомобилях
1:13
Авто

Исследование Hyundai: люди предпочитают кнопки сенсорным экранам в автомобилях

Hyundai продолжает использовать физические кнопки в своих автомобилях, несмотря на популярность сенсорных экранов. Исследование компании показало, что водители предпочитают физические элементы управления для часто используемых функций, таких как климат-контроль или регулировка громкости.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Вице-президент Hyundai Ха Хак Су отметил, что компания была впечатлена мультимедийной системой Tesla, однако опыт показал, что перенос большинства функций на сенсорные экраны может вызывать стресс у водителей.

В ходе тестирования фокус-группы выражали раздражение, сталкиваясь с трудностями при попытке быстро изменить настройки через сенсорные панели. Физические кнопки, напротив, позволяют водителям полагаться на мышечную память, что делает управление более удобным и безопасным.

Hyundai не отказывается от сенсорных экранов, но считает, что они должны дополнять, а не заменять кнопки. В новых моделях, таких как Ioniq 5 и Tucson, физическим элементам управления уделено больше внимания, чем когда-либо.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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