В Штутгарте 200 водителей застряли на парковке из-за голубей

Голуби парализовали парковку в Штутгарте

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Голуби оставили 200 водителей в ловушке на парковке в Германии

В Штутгарте (Германия) произошёл необычный инцидент, который надолго запомнится местным автомобилистам. Более 200 водителей оказались заблокированы на подземной парковке из-за короткого замыкания, вызванного экскрементами голубей.

Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License голубь

Инцидент произошёл около часа ночи, когда сработала сигнализация, автоматически заблокировав все ворота. Однако система не передала вызов экстренным службам, и о происшествии стало известно лишь спустя два часа после обращения полиции.

К трём часам ночи на место прибыли пожарные, которые начали распиливать ворота, чтобы освободить застрявших автомобилистов.

Большинство водителей с юмором восприняли ситуацию, но нашлись и те, кто высказал недовольство. Один из пострадавших даже заявил, что теперь требует пожизненного права бесплатной парковки во всех гаражах компании.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

