В Штутгарте 200 водителей застряли на парковке из-за голубей

В Штутгарте (Германия) произошёл необычный инцидент, который надолго запомнится местным автомобилистам. Более 200 водителей оказались заблокированы на подземной парковке из-за короткого замыкания, вызванного экскрементами голубей.
Инцидент произошёл около часа ночи, когда сработала сигнализация, автоматически заблокировав все ворота. Однако система не передала вызов экстренным службам, и о происшествии стало известно лишь спустя два часа после обращения полиции.
К трём часам ночи на место прибыли пожарные, которые начали распиливать ворота, чтобы освободить застрявших автомобилистов.
Большинство водителей с юмором восприняли ситуацию, но нашлись и те, кто высказал недовольство. Один из пострадавших даже заявил, что теперь требует пожизненного права бесплатной парковки во всех гаражах компании.
Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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