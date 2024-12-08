Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не дайте помидорам трескаться: всё, что нужно знать для идеального урожая
Как избежать ошибок при покупке участка для строительства дома
Что нельзя есть и пить при приёме витаминов
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
Эффективные методы для создания подтянутого живота
Какой звук заставляет вашего кота мурлыкать от счастья
Ошибки при сушке феном, которые портят ваши волосы

В Штутгарте 200 водителей застряли на парковке из-за голубей

Голуби парализовали парковку в Штутгарте
1:00
Авто

Голуби оставили 200 водителей в ловушке на парковке в Германии

В Штутгарте (Германия) произошёл необычный инцидент, который надолго запомнится местным автомобилистам. Более 200 водителей оказались заблокированы на подземной парковке из-за короткого замыкания, вызванного экскрементами голубей.

голубь
Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
голубь

Инцидент произошёл около часа ночи, когда сработала сигнализация, автоматически заблокировав все ворота. Однако система не передала вызов экстренным службам, и о происшествии стало известно лишь спустя два часа после обращения полиции.

К трём часам ночи на место прибыли пожарные, которые начали распиливать ворота, чтобы освободить застрявших автомобилистов.

Большинство водителей с юмором восприняли ситуацию, но нашлись и те, кто высказал недовольство. Один из пострадавших даже заявил, что теперь требует пожизненного права бесплатной парковки во всех гаражах компании.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Популярное
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей

Заправляйтесь литрами — это поможет избежать потерь из-за погрешности оборудования и получить точное количество оплаченного топлива.

Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Последние материалы
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
Эффективные методы для создания подтянутого живота
Какой звук заставляет вашего кота мурлыкать от счастья
Ошибки при сушке феном, которые портят ваши волосы
Рацион для зубов: что включить, а от чего лучше отказаться
Какие продукты могут увеличить риск рака на новогоднем празднике
Lotus Eletre и Emeya могут стать гибридными
Как приготовить нежное рагу с курицей и овощами: пошаговый рецепт
Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов на победу Трампа на выборах в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.