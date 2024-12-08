Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
Эффективные методы для создания подтянутого живота
Какой звук заставляет вашего кота мурлыкать от счастья
Ошибки при сушке феном, которые портят ваши волосы
Рацион для зубов: что включить, а от чего лучше отказаться
Какие продукты могут увеличить риск рака на новогоднем празднике
Как приготовить нежное рагу с курицей и овощами: пошаговый рецепт

Lotus отказался от полного перехода на электрокары

Lotus Eletre и Emeya могут стать гибридными
1:09
Авто

Lotus отказывается от полного перехода на электрокары к 2028 году

Британский производитель автомобилей Lotus пересмотрел свои амбициозные планы полного перехода на электромобили к 2028 году. Изначально компания, находящаяся под управлением китайской Zhejiang Geely Holding Group, объявила, что модель Emira станет последним автомобилем с двигателем внутреннего сгорания в линейке. Однако теперь Lotus решил сосредоточиться на создании гибридных автомобилей.

Lotus Emira
Фото: Wikipedia by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lotus Emira

Эта перемена связана с низким спросом на электромобили среди покупателей люксовых автомобилей, включая китайский рынок. По данным Autocar, в компании сообщили о разработке технологии «супергибрида», которая объединяет турбированный ДВС и быструю зарядку. Ожидается, что запас хода таких автомобилей составит почти 1100 километров.

Какие именно модели получат гибридные версии, пока не сообщается. Среди возможных кандидатов эксперты называют кроссовер Eletre и седан Emeya.

Уточнения

Электрока́р - компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Ближний Восток
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Аудио 
Популярное
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей

Заправляйтесь литрами — это поможет избежать потерь из-за погрешности оборудования и получить точное количество оплаченного топлива.

Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Последние материалы
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
Эффективные методы для создания подтянутого живота
Какой звук заставляет вашего кота мурлыкать от счастья
Ошибки при сушке феном, которые портят ваши волосы
Рацион для зубов: что включить, а от чего лучше отказаться
Какие продукты могут увеличить риск рака на новогоднем празднике
Lotus Eletre и Emeya могут стать гибридными
Как приготовить нежное рагу с курицей и овощами: пошаговый рецепт
Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов на победу Трампа на выборах в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.