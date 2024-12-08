Lotus отказался от полного перехода на электрокары

Британский производитель автомобилей Lotus пересмотрел свои амбициозные планы полного перехода на электромобили к 2028 году. Изначально компания, находящаяся под управлением китайской Zhejiang Geely Holding Group, объявила, что модель Emira станет последним автомобилем с двигателем внутреннего сгорания в линейке. Однако теперь Lotus решил сосредоточиться на создании гибридных автомобилей.
Эта перемена связана с низким спросом на электромобили среди покупателей люксовых автомобилей, включая китайский рынок. По данным Autocar, в компании сообщили о разработке технологии «супергибрида», которая объединяет турбированный ДВС и быструю зарядку. Ожидается, что запас хода таких автомобилей составит почти 1100 километров.
Какие именно модели получат гибридные версии, пока не сообщается. Среди возможных кандидатов эксперты называют кроссовер Eletre и седан Emeya.
Электрока́р - компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов.
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