Lotus отказался от полного перехода на электрокары

Lotus Eletre и Emeya могут стать гибридными

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Lotus отказывается от полного перехода на электрокары к 2028 году

Британский производитель автомобилей Lotus пересмотрел свои амбициозные планы полного перехода на электромобили к 2028 году. Изначально компания, находящаяся под управлением китайской Zhejiang Geely Holding Group, объявила, что модель Emira станет последним автомобилем с двигателем внутреннего сгорания в линейке. Однако теперь Lotus решил сосредоточиться на создании гибридных автомобилей.

Фото: Wikipedia by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lotus Emira

Эта перемена связана с низким спросом на электромобили среди покупателей люксовых автомобилей, включая китайский рынок. По данным Autocar, в компании сообщили о разработке технологии «супергибрида», которая объединяет турбированный ДВС и быструю зарядку. Ожидается, что запас хода таких автомобилей составит почти 1100 километров.

Какие именно модели получат гибридные версии, пока не сообщается. Среди возможных кандидатов эксперты называют кроссовер Eletre и седан Emeya.

Уточнения

Электрока́р - компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов.

