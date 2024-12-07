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Французский Citroen не оправдал ожиданий в краш-тестах

Citroen Aircross получил ноль звёзд за безопасность
1:31
Авто

Citroen провалил краш-тест Latin NCAP, не получив ни одной звезды

Французский кроссовер Citroen Aircross стал антигероем ноябрьского краш-теста Latin NCAP, получив ноль звёзд. Этот провал особенно заметен на фоне успеха японского седана Suzuki Dzire, который за ту же стоимость показал высокий уровень безопасности, заработав пять звёзд в Global NCAP.

citroen
Фото: Wikipedia by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
citroen

Главной проблемой Citroen Aircross стала недостаточная защита пассажиров. У бразильской версии кроссовера всего две стандартные подушки безопасности, хотя в других странах, например в Индии, этот показатель достигает шести. Однако это далеко не всё:

  • Лобовой удар показал слабую защиту грудной клетки.
  • Тест на хлыстовую травму выявил недостаточную защиту шеи взрослых.
  • Боковое столкновение также выявило серьёзные недостатки, даже несмотря на наличие боковых подушек.

Безопасность детей в автомобиле оказалась не лучше, что вызывает серьёзные вопросы к производителю.

Latin NCAP выразил обеспокоенность

В организации Latin NCAP раскритиковали Stellantis, в состав которой входит Citroen, за продажу автомобилей с низким уровнем безопасности в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Эксперты отметили, что компания должна пересмотреть свою политику и брать пример с конкурентов, которые предлагают доступные модели с высоким уровнем защиты.

Уточнения

Citroën — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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