Toyota работает над новой моделью Celica

Возвращение Celica уже близко — подтверждение от Toyota

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Технический директор Toyota подтвердил возвращение культовой Celica

Toyota давно интригует поклонников намёками на возрождение легендарной модели Celica. Первые слухи появились ещё в октябре прошлого года, когда председатель компании Акио Тойода рассказал, что просил руководство вернуть этот спорткар. Вскоре после этого президент компании Цунедзи Сато подтвердил желание возродить Celica, сделав громкое заявление в ходе публичного выступления.

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Логотип Toyota

Недавно журналисты Best Car снова задали вопрос Акио Тойоде о судьбе Celica. На этот раз он решил воздержаться от ответа, сославшись на технического директора Toyota Хироки Накаджиму. И тут прозвучало самое важное: Накаджима подтвердил, что компания действительно собирается создать новую Celica.

Однако он заметил, что, возможно, пока не самый удачный момент для подобных заявлений. Эти слова намекают на то, что информация о возвращении Celica была раскрыта раньше официального анонса.

Уточнения

Toyota Motor Corporation - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

