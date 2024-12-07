Чем опасна грязь на номерах и фарах для автовладельцев

Почему важно мыть автомобиль даже зимой

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

В зимнее время автомобили часто пачкаются из-за грязи, снега и реагентов, которыми обрабатывают дороги. Однако среди автолюбителей ходит множество мифов об уходе за машиной в морозы. Эксперты развеяли три популярных заблуждения и дал полезные советы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Первый миф связан с влиянием грязи на расход топлива и динамику автомобиля. Считается, что грязный кузов ухудшает управляемость и увеличивает затраты на бензин. На деле несколько килограммов грязного снега на авто практически не влияют на расход горючего и динамику. Тем не менее исследования показывают: каждые дополнительные 100 кг веса увеличивают расход топлива всего на 0,3 литра на 100 км. Гораздо больше топлива уходит при резких стартах на светофорах или в пробках.

Второй миф — запрет на езду на грязной машине. Закон не запрещает передвижение на загрязнённом автомобиле, но грязные номера, фары или фонари могут стать причиной штрафа. За нечитаемые номера придётся заплатить 500 рублей, а за грязные световые приборы — штраф по статье 12.5 КоАП, также 500 рублей. К тому же сильно загрязнённая машина привлекает внимание сотрудников ГИБДД, что повышает вероятность проверки документов.

Третий миф утверждает, что мойка автомобиля зимой вредна для кузова. Это частично правда: при низких температурах вода замерзает в микротрещинах, что может ускорить коррозию. Чтобы избежать этого, лучше пользоваться автомойками с функцией сушки и наносить полировочные средства. Они создают защитный слой, который помогает предотвратить воздействие реагентов и соли.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

