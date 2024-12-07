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Какие модификации автомобиля запрещены законом

Почему вам могут запретить пользоваться автомобилем
1:36
Авто

Водители могут столкнуться с запретом на использование автомобиля, если его состояние или внесённые изменения нарушают законодательство. Юрист Л. Воропаев рассказал о самых распространённых причинах и новых инициативах в этой сфере.

выхлопная труба автомобиля
Фото: Wikipedia by Steevven1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
выхлопная труба автомобиля

Наиболее частая причина — тонировка стёкол, не соответствующая установленным нормам. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Если владелец отказывается устранить проблему на месте, его могут задержать на срок до 15 суток. В некоторых регионах России уже прекращена регистрация автомобилей с незаконной тонировкой.

Ещё одной причиной запрета может стать установка незарегистрированного оборудования. Например, газового баллона или нештатных световых приборов и выхлопных систем, которые не предусмотрены производителем. Также часто встречается установка специальных звуковых сигналов, использование которых на дороге незаконно.

Некоторые автовладельцы меняют двигатель, чтобы увеличить мощность автомобиля. Юрист привёл пример, когда владельцы отечественных грузовиков заменяют штатные двигатели на японские аналоги. Такие изменения могут быть запрещены, если новые законодательные инициативы будут приняты.

По словам Воропаева, каждый случай выявленных нарушений может стать основанием для запрета эксплуатации автомобиля. Поэтому важно соблюдать нормы и регистрировать все изменения конструкции автомобиля в установленном порядке.

Уточнения

Юри́ст — специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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