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Особенности бензиновых и дизельных двигателей

Почему дизельные двигатели остаются лучшим выбором для грузовиков
1:20
Авто

Почему легковые автомобили чаще работают на бензине, а грузовые — на дизеле? Ответ кроется в особенностях самих двигателей и их задачах. Бензиновые двигатели проще, дешевле и тише, что делает их предпочтительным выбором для легковых машин. Дизельные же двигатели, благодаря своей эффективности и ресурсу, лучше справляются с задачами грузового транспорта.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Бензин воспламеняется благодаря свечам зажигания, что обеспечивает стабильную работу двигателя и более комфортное вождение. Дизельное топливо, напротив, самовоспламеняется при высоком сжатии, что делает такие двигатели более экономичными — они позволяют проехать больше на одном литре топлива. Однако дизельные моторы шумные, а их выбросы вредных частиц негативно влияют на экологию и здоровье.

Высокая стоимость производства и обслуживания дизельных двигателей компенсируется их надёжностью и долговечностью. Именно поэтому грузовики, автобусы и строительная техника обычно оснащаются дизельными моторами.

Тем не менее транспортная отрасль меняется. Всё больше производителей переходят на электрические и гибридные технологии, которые уже сегодня помогают сократить выбросы и расходы на обслуживание.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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