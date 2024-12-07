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ДВС останутся в Porsche дольше, чем ожидалось

Электромобили не оправдали ожиданий Porsche
1:11
Авто

Немецкий автоконцерн Porsche столкнулся с неожиданными трудностями в процессе перехода на электромобили. Продажи полностью электрического Porsche Taycan в третьем квартале этого года сократились на 50 % по всему миру.

Porsche Cayenne S
Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche Cayenne S

Финансовый директор Porsche Лутц Мешке отметил, что компания осознаёт: многие автолюбители всё ещё предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В связи с этим компания пересматривает свои планы, продолжая инвестировать в разработку ДВС.

По словам Мешке, концерн намерен развивать двигатели внутреннего сгорания для моделей Cayenne и Panamera. Он также подтвердил, что двигатель V8 будет использоваться как минимум до начала следующего десятилетия, особенно в кроссоверах.

Более того, в Porsche начали рассматривать возможность добавления версий с ДВС или гибридных вариантов к электромобилям, которые изначально планировались исключительно электрическими. Сейчас компания находится на этапе принятия решений о будущем модельного ряда, но уже ясно, что она останется верна ДВС дольше, чем ожидалось ранее.

Уточнения

Porsche AG - немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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