ДВС останутся в Porsche дольше, чем ожидалось

Немецкий автоконцерн Porsche столкнулся с неожиданными трудностями в процессе перехода на электромобили. Продажи полностью электрического Porsche Taycan в третьем квартале этого года сократились на 50 % по всему миру.
Финансовый директор Porsche Лутц Мешке отметил, что компания осознаёт: многие автолюбители всё ещё предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В связи с этим компания пересматривает свои планы, продолжая инвестировать в разработку ДВС.
По словам Мешке, концерн намерен развивать двигатели внутреннего сгорания для моделей Cayenne и Panamera. Он также подтвердил, что двигатель V8 будет использоваться как минимум до начала следующего десятилетия, особенно в кроссоверах.
Более того, в Porsche начали рассматривать возможность добавления версий с ДВС или гибридных вариантов к электромобилям, которые изначально планировались исключительно электрическими. Сейчас компания находится на этапе принятия решений о будущем модельного ряда, но уже ясно, что она останется верна ДВС дольше, чем ожидалось ранее.
Porsche AG - немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году.
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